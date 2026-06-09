Nuevo problema en el Mundial: selección abandonaría sede por ataque de víboras

Selección europea estudia cambiar su sede de entrenamiento en Estados Unidos por presencia de víboras venenosas
La selección de Suiza podría verse obligada a alterar su planificación a pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026 debido a un problema inesperado en su centro de concentración.
De acuerdo con información difundida por BeIN Sports, la federación helvética analiza solicitar un cambio de sede de entrenamientos tras detectarse una invasión de víboras venenosas en los alrededores de las instalaciones donde se prepara el equipo.
El incidente ha generado preocupación dentro de la delegación suiza, ya que la prioridad inmediata es garantizar la seguridad de jugadores, cuerpo técnico, personal médico y empleados que acompañan al combinado nacional durante el torneo.
Aunque no se han reportado ataques ni incidentes graves hasta el momento, la presencia de serpientes en zonas cercanas a los campos de entrenamiento y áreas comunes encendió las alarmas entre los responsables del equipo.
Inspecciones y medidas preventivas: Fuentes cercanas a la federación indican que en los últimos días se han realizado inspecciones adicionales en el complejo deportivo y sus alrededores.
Especialistas locales en fauna silvestre habrían recomendado extremar precauciones y limitar el tránsito por ciertas áreas, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al anochecer, cuando estos reptiles suelen ser más activos.
Como medida preventiva, la delegación ha reforzado los protocolos de seguridad: se aumentó la vigilancia en las zonas de entrenamiento, se revisan diariamente los alrededores de las habitaciones y se pidió a los futbolistas evitar desplazamientos innecesarios fuera de las áreas controladas.
Además, el cuerpo médico mantiene preparado equipo específico para atender posibles emergencias relacionadas con mordeduras de serpiente.
Por ahora, la federación suiza no ha tomado una decisión definitiva sobre el cambio de sede. Entre las opciones que se estudian están mantener el campamento actual con mayores medidas de control, trasladarse a otro complejo dentro de la misma ciudad o incluso mudar toda la concentración a otra región si las autoridades sanitarias y de seguridad lo consideran necesario.
Los responsables del equipo trabajan en coordinación con los organizadores del Mundial y con autoridades locales para evaluar la magnitud real del problema. La intención es resolver la situación cuanto antes y evitar que interfiera con la preparación deportiva del plantel.
Calendario ajustado antes del debut. Suiza integra el Grupo B de la Copa del Mundo 2026, junto a Canadá, Bosnia y Herzegovina y Qatar. El conjunto dirigido por Murat Yakin tiene previsto debutar en el torneo dentro de pocos días, por lo que cualquier cambio logístico deberá ejecutarse con rapidez para no alterar las sesiones de entrenamiento.
Aunque el episodio ha llamado la atención por lo inusual, desde el entorno de la selección insisten en que no se busca generar alarma innecesaria. La federación considera que la situación está siendo manejada de manera preventiva y profesional, pero subraya que la seguridad de la delegación está por encima de cualquier otra consideración deportiva.
En las próximas horas se espera una actualización oficial sobre el estado de las instalaciones y la posible reubicación del equipo. Mientras tanto, Suiza continúa entrenando bajo vigilancia reforzada y con la esperanza de que el problema quede resuelto antes del inicio de su participación en el Mundial.