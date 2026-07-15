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La Polémica manta de Argentina en la cara de los ingleses y el castigo de FIFA

Los argentinos no esperaron más y fulminaron a los ingleses tras la clasificación a la final. Las cámaras captaron la risa de Messi en la cara de los jugadores rivales

15 de julio de 2026 a las 16:19
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Los jugadores argentinos se vengaron de los ingleses y 44 años después de la famosa "Guerra de las Malvinas" les sacaron una polémica manta que les puede traer un castigo de la FIFA y
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Giovanni Lo Celso porta la manda de la discordia que le podría traer muchos problemas a los argentinos ya que la FIFA prohíbe actos políticos en los partidos.
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Leo Messi terminó en hombro de los jugadores argentinos cruzando frente a los ingleses festejando el triunfo.

 Foto cortesía: Conmebol
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Así mostraron los jugadores de Argentina la manta polémica que le mostraron a los ingleses recordando la guerra que perdieron ante Inglaterra en 1982: "Las Malvinas son argentinas".
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Los jugadores celebraron en la cara de los ingleses con la manta que fue captada por todos los aficionados presentes.
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Hasta Messi se unió con la polémica pancarta, pues el partido fue un polvorín de política por el recuerdo de la guerra que vivieron ambos países por la disputa de las Islas Malvinas.
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El futbolista Lautaro Martínez se quebró en los brazos de Lionel Messi quien le dio el pase para el gol del triunfo.
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Messi grita junto al "Flaco" López al final del partido tras dejar en el camino a los ingleses.
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Los aficionados argentinos se robaron el show en el Mercedes Benez Stadium de Atlanta y se lo celebraron a los ingleses en la cara.
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Las banderas y los cánticos de los argentinos hicieron explotar el estadio tras los goles de Lautaro Martínez y de Enzo Fernández.
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Los argentinos son la mejor afición del Mundial porque han copado los estadios con cánticos y banderas.
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Las camisas de Messi con los recuerdos de Diego Maradona por aquel recordado Mundial de 1986 en México cuando bailó a los ingleses, fue parte del recuerdo.
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Las calles de Argentina se han vuelto un espectáculo de fervor y patriotismo festejando el pase a la final frente a los ingleses.
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Ningún argentino se ha quedado en casa y todos han salido a las calles a festejar el pase a la final donde enfrentarán a España el domingo en New York.
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Con carteles de Messi, la afición argentina está en las calles fesfejando el pase a la gran final.

 Fotos: Seleción de Argentina
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La fiesta es total en todo Argentina con los aficionados por las calles festejando el pase a la final.
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Esta imagen que subió la FIFA de Lionel Messi llorando, tirado en el suelo tras la clasificación a la final muestra el impacto en el crack con la clasificación a la final.
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Las lágrimas de Lautaro Martínez y el abrazo con el capitán fueron impactantes. Leo Messi lo consoló.
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Los jugadores argentinos tirados en la cancha muestra el desahogo tras la clasificación después de la remontada.
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Jude Bellingham agredió al mediocampista argentino Valentín Barco, quien le celebró la clasificación a la final.
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Los medios ingleses destacaron el impacto de Messi y cómo Inglaterra se metió atrás para entregar el partido.
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Así se observa a los jugadores que sacaron la manta que estaba en las gradas y la mostraron al mundo para decir que las Islas Malvinas son argentinas.
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El portero de Inglaterra, Jordan Pickford, rompió en llanto cuando el árbitro pitó el final después de hacer un extraordinario partido haciendo grandes atajadas.
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