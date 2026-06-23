Prensa apunta contra Said por no pitar un penal a favor de Ghana: "Pésimo arbitraje"

"Un penalti como un castillo que nadie quiso ver": así reaccionó la prensa a la actuación del árbitro hondureño, Said Martínez, en el partido Ghana vs Inglaterra por el Mundial 2026.
La Federación de Fútbol de Honduras reconoció el gran trabajo de los hondureños: "Honduras sigue presente entre los mejores"
Gustavo Roca de Diario Diez también se unió a las felicitaciones a Said Martínez: "Orgullo cinco estrellas."
TDTV: "Said Martínez se convierte en el primer árbitro central hondureño en pitar un partido de una selección campeona del mundo en un Mundial. Lo acompañaron para hacer historia los catrachos Walter López y Christian Ramírez".
Sebastián Nita, scout en el de la UEFA recalcó: "La FIFA se está ridiculizando con estos árbitros. EL ÁRBITRO MARTÍNEZ, de Honduras, no entiende absolutamente nada desde el principio de este partido, ¿bien vi yo alrededor del minuto 75-77, después del tiempo decidió que al final sí era falta por la de Kane!, esto es de locos, ¡Oye FIFA, esto son los mundiales!"
Legión Catracha publicó: "Se le vio platicar mucho con Harry Kane también, incluso al final del partido."
Álvaro Martínez, periodista de Panamá, fue contundente: "Pésimo arbitraje de Said Martínez. Honduras no va al Mundial y Said lo representa mal..."
Y es que todos los medios concordaron que esta jugada pudo sancionarse como penal y que ni Said y el VAR pudieron intervenir para pitarlo a favor de Ghana.
ESPN FC: "Este penal grita por Ghana contra Inglaterra"
Los seguidores de Ghana no estuvieron nada contentos: "Una palabra para el árbitro parcial: Dijo Martínez en el partido Inglaterra-Ghana" y un emojie de enojado.
Julio César Cruz de Diario El Heraldo comparte la opinión: "Me parece que pudo haber pitado un penal para Ghana y no lo hizo"
Archivo VAR, especialista en estas jugadas polémicas, apuntó contra Said Martínez: "Konsa se lanza contra la rodilla de Adu, impidiéndole rematar sin llegar al balón en ningún momento. . El Mundial, a rivel reglamentario, está siendo un auténtico despropósito."
Y finalizó su análisis con un duro golpe: "Suspenso sin paliativos de Said Martínez en un Inglaterra - Ghana con un penalti como un castillo que nadie quiso ver."