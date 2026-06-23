Prensa apunta contra Said por no pitar un penal a favor de Ghana: "Pésimo arbitraje"

Sebastián Nita, scout en el de la UEFA recalcó: "La FIFA se está ridiculizando con estos árbitros. EL ÁRBITRO MARTÍNEZ, de Honduras, no entiende absolutamente nada desde el principio de este partido, ¿bien vi yo alrededor del minuto 75-77, después del tiempo decidió que al final sí era falta por la de Kane!, esto es de locos, ¡Oye FIFA, esto son los mundiales!"