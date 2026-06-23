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Lágrimas y sufrimiento de los jugadores de Panamá tras la eliminación del Mundial

Los futbolistas de la selección canalera no pudieron esconder el dolor de la derrota ante Croacia que los deja eliminados de la Copa Mundial.

23 de junio de 2026 a las 19:08
Lágrimas y sufrimiento de los jugadores de Panamá tras la eliminación del Mundial
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Los futbolistas de la selección canalera no pudieron esconder el dolor de la derrota ante Croacia que los deja eliminados de la Copa Mundial.

 Carlos Castellanos
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La cara de las tristeza no se hizo espera al final del partido, donde la selección de Panamá quedó eliminada del Mundial. FOTO: EFE/ Bienvenido Velasco

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Rostros tristes y cabezas cabisbajas se pudo observar en los jugadores canaleros al sonar el pitazo final. EFE/EPA/EDUARDO LIMA

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El seleccionador de Panamá Thomas Christiansen saluda a Ivan Perišić de Croacia este martes, al final del partido del grupo L del Mundial de la FIFA 2026 entre Panamá y Croacia, en el estadio BMO en Toronto. Foto: EFE/ Bienvenido Velasco

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Thomas Christiansen mostró su apoyo Michael Amir Murillo tras la dura derrota ante Croacia y que los deja eliminados. FOTO: EFE/ Bienvenido Velasco

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TORONTO (United States), 23/06/2026.- Carlos Harvey of Panama looks disappointed after losing the FIFA World Cup 2026 group stage match Panama against Croatia, in Toronto, Canada, 23 June 2026. (Croacia) EFE/EPA/EDUARDO LIMA

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GR3137. TORONTO (CANADÁ), 23/06/2026.- El seleccionador de Panamá Thomas Christiansen (i) saluda a Michael Amir Murillo este martes, al final del partido del grupo L del Mundial de la FIFA 2026 entre Panamá y Croacia, en el estadio BMO en Toronto (Canadá). EFE/ Bienvenido Velasco

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GR3137. TORONTO (CANADÁ), 23/06/2026.- El seleccionador de Panamá Thomas Christiansen (i) saluda a Ivan Perišić de Croacia este martes, al final del partido del grupo L del Mundial de la FIFA 2026 entre Panamá y Croacia, en el estadio BMO en Toronto (Canadá). EFE/ Bienvenido Velasco

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GR3141. TORONTO (CANADÁ), 23/06/2026.- Jugadores de Panamá reaccionan al finalizar un partido del grupo L del Mundial de la FIFA 2026 entre Panamá y Croacia este martes, en el estadio BMO en Toronto (Canadá). EFE/ Bienvenido Velasco

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