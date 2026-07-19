¿Quiénes han sido todos los campeones del Mundial? La lista completa desde 1930

El Mundial 2026 llegó a su final y estos son los campeones del mundo desde 1930. ¿Sabes quiénes tienen tres copas ganadas y el único que no ha vuelto a ser campeón desde hace mucho tiempo?
Mundial 2022: Argentina se consagró campeona en Qatar tras vencer en la final a Francia en lanzamientos de penal; fue la tercera estrella.
Rusia 2018: La Selección de Francia se coronó campeona por segunda vez en la historia tras vencer en la gran final a Croacia en un partido memorable de Mbappé con solo 18 añitos.
Brasil 2014: La Selección de Alemania se consagró por cuarta vez en la historia tras vencer 1-0 a Argentina en la final del Maracaná.
Sudáfrica 2010: La Selección de España conquistó su primera Copa Mundial en una épica final frente a Holanda con anotación de Andrés Iniesta.
Alemania 2006: La Selección de Italia se consagró por cuarta vez en aquella final en penales frente a Francia, recordada por la expulsión de Zinedine Zidane en tiempo reglamentario.
Japón y Corea 2002: La Selección de Brasil ganó su quinto Mundial con Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Rivaldo, Roberto Carlos, Denilson como estrellas venciendo 2-0 en la final a Alemania con doblete del Fenómeno.
Francia 1998: La selección de Francia ganó su primera Copa del Mundo tras aquella final por goleada 3-0 a Brasil con anotaciones de Zinedine Zidane (doblete) y otro de Emanuel Pettite.
USA 1994: Los brasileños ganaron la tercera Copa del Mundo en la final con más afición de la historia con más de 104 mil aficionados en Los Ángeles. Vencieron en penales a Italia.
Italia 1990: Los alemanes ganaron su tercera final de la historia tras vencer a la Argentina de Diego Maradona en la final de Roma con aquel recordado arbitraje del mexicano.
México 1986: Argentina se coronó campeón por segunda vez en la historia en el estadio Azteca venciendo a Alemania con aquella recordada magia de Diego Maradona.
España 1982: Los italianos se consagraron por tercera vez en la historia tras vencer en la finalvenciendo a la Alemania Federal por 3-1, con goles de Paolo Rossi, Marco Tardelli y Alessandro Altobelli.
Argentina 1978: La selección de Argentina derrotó a Países Bajos por 3 a 1 en la prórroga. Mario Kempes (38’ y 105’) y Daniel Bertoni (116’) marcaron para los locales, mientras que Dick Nanninga (82’) empató de forma transitoria para los neerlandeses. Fue la primera estrella de la Albiceleste.
Alemania 1974: La legendaria final del Mundial 1974 fue protagonizada por la Alemania de Beckenbauer y Holanda de Cruyff. Los alemanes se impusieron 2-1 en Berlín.
México 1970: Brasil goleó a Italia 4-1 y conquistó su tercer título con Pelé como figura en un épico partido para la tercera conquista de los brasileños.
Inglaterra 1966: Es considerada la final más polémica de los mundiales donde Inglaterra se coronó campeón tras vencer a Alemania Federal 4-2 en el estadio de Wembley.
Chile 1962: Brasil venció 3-1 a Checoslovaquia coronándose campeón por segunda vez consecutiva en la Copa del Mundo. No contó con Pelé que se lesionó en el primer partido de la competencia.
Suecia 1958: Brasil se coronó campeona del mundo por primera vez al vencer por 5-2 a la anfitriona Suecia con Pelé brillando con 17 años.
Suiza 1954: Alemania Occidental dio la gran sorpresa al remontar un 2-0 en contra para derrotar a la invicta y favorita Hungría por 3-2. Este épico triunfo es conocido en Alemania como el “Milagro de Berna”.
Brasil 1950: Uruguay se consagró campeón el 16 de julio de 1950 en el Maracaná en Río de Janeiro, terminó con la histórica victoria de Uruguay por 2-1 sobre Brasil, en la gesta conocida como el “Maracanazo”.
Francia 1938: La Selección de Italia se consagró campeona tras vencer 4-2 a Hungría, consagrando como bicampeona del mundo de forma consecutiva.
Italia 1934: La selección de Italia se coronó campeona del mundo por primera vez tras vencer por 2-1 a Checoslovaquia.
Uruguay 1930: La final de la Copa Mundial de Fútbol de 1930 se disputó el 30 de julio de 1930 en el Estadio Centenario de Montevideo, donde el anfitrión Uruguay se consagró como el primer campeón del mundo al derrotar 4-2 a Argentina.