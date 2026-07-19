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Speed hizo historia: inolvidable ceremonia previo a la final Argentina-España

La música se hizo presente en el show previo a la gran final de la Copa del Mundo de United.

19 de julio de 2026 a las 11:50
Speed hizo historia: inolvidable ceremonia previo a la final Argentina-España
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¡Inolvidable show! Así se vivió la ceremonia previo a la gran final entre España vs Argentina en Nueva York, Estados Unidos.

FOTOS: AFP.
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Speed se robó el show antes del pitazo inicial en la gran final de la Copa del Mundo.
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La música le robó suspiros a los más de ochenta mil hinchas que ya estaban presentes en el MetLife Stadium de Nueva York.
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Los bailarines vistieron de trajes dorados en el show antes del partido de la final de la Copa del Mundo.

 Mario O. Figueroa
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IShowSpeed interpretó “World Cup (Champions)” durante la ceremonia de clausura del Mundial 2026 y escribió una página inédita en la historia del torneo.

 Mario O. Figueroa
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Speed convirtió en el primer creador de contenido en presentarse oficialmente en una ceremonia de una Copa del Mundo de la FIFA, marcando un antes y un después en la unión entre el fútbol y la era digital.

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El creador de contenido se robó el show en el MetLife Stadium de Nueva York, Estados Unidos.
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Speed mostró mucha euforia en el show que la FIFA hizo antes del pitazo inicial de la gran final.
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Miles de aficionados ovacionaron el show que comandó el creador de contenido Speed.

 Mario O. Figueroa
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IShowSpeed interpretó “World Cup (Champions)” durante la ceremonia de clausura del Mundial 2026 y escribió una página inédita en la historia del torneo.
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Post Malone, otro de los cantantes del show, también fue ovacionado por miles de aficionados.
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Un hermoso marco del show previo al inicio del partido entre España vs Argentina.
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Una hermosa postal que compartió FIFA al momento de la ceremonia previo a la gran final del Mundial.

FOTO: FIFA
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