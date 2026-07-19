Speed hizo historia: inolvidable ceremonia previo a la final Argentina-España

¡Inolvidable show! Así se vivió la ceremonia previo a la gran final entre España vs Argentina en Nueva York, Estados Unidos.
Speed se robó el show antes del pitazo inicial en la gran final de la Copa del Mundo.
La música le robó suspiros a los más de ochenta mil hinchas que ya estaban presentes en el MetLife Stadium de Nueva York.
Los bailarines vistieron de trajes dorados en el show antes del partido de la final de la Copa del Mundo.
IShowSpeed interpretó “World Cup (Champions)” durante la ceremonia de clausura del Mundial 2026 y escribió una página inédita en la historia del torneo.
Speed convirtió en el primer creador de contenido en presentarse oficialmente en una ceremonia de una Copa del Mundo de la FIFA, marcando un antes y un después en la unión entre el fútbol y la era digital.
El creador de contenido se robó el show en el MetLife Stadium de Nueva York, Estados Unidos.
Speed mostró mucha euforia en el show que la FIFA hizo antes del pitazo inicial de la gran final.
Miles de aficionados ovacionaron el show que comandó el creador de contenido Speed.
Post Malone, otro de los cantantes del show, también fue ovacionado por miles de aficionados.
Un hermoso marco del show previo al inicio del partido entre España vs Argentina.
Una hermosa postal que compartió FIFA al momento de la ceremonia previo a la gran final del Mundial.