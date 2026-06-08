Yamal se mete: estos son los futbolistas con mejor salario del Mundial ¿Y Messi?

El Mundial 2026 reúne a lo mejor de la vieja guardia que se resiste a dejar el trono y a la nueva generación que ya devora el mercado. Estos son los jugadores con mejores salarios del Mundial 2026.
Harry Kane (42 M$): El implacable capitán y goleador histórico de la selección de Inglaterra. Su traspaso al Bayern Múnich no solo le aseguró títulos individuales, sino también uno de los contratos comerciales y salariales más sólidos del fútbol alemán.
Lamine Yamal (43 M$): La joya más joven de la corona. Con una irrupción histórica en el Barcelona y la selección española, este adolescente ya factura como un veterano gracias a la renovación de sus contratos y marcas que se pelean por tenerlo como el rostro del futuro.
Jude Bellingham (44 M$): El mediocampista total de Inglaterra. Su impacto inmediato al llegar al Real Madrid lo convirtió instantáneamente en el chico de moda del fútbol europeo, lo que disparó su valor para marcas de moda y artículos deportivos.
Riyad Mahrez (53 M$): El talentoso extremo argelino, campeón de todo con el Manchester City, es otro de los futbolistas que reestructuró sus finanzas gracias a los petrodólares del fútbol saudí, manteniendo su estatus de superestrella africana.
Sadio Mané (54 M$): El socio histórico de Salah en el Liverpool que también dio el salto a la liga de Arabia Saudita. Su salario se multiplicó exponencialmente, y es muy conocido por usar gran parte de su fortuna en financiar escuelas y hospitales en su natal Senegal.
Mohamed Salah (55 M$): "El Rey Egipcio" sigue siendo uno de los delanteros más cotizados del mundo. Es un icono absoluto e idolatrado en todo el mundo árabe, lo que le genera contratos de patrocinio masivos más allá de lo que gana en la cancha.
Vinícius Jr. (60 M$): El alma festiva y el desequilibrio puro del Real Madrid y la selección de Brasil. Su ascenso futbolístico ha ido acompañado de una explosión en su valor de marketing, siendo el rostro principal de varias multinacionales de ropa y tecnología.
Erling Haaland (80 M$): La implacable máquina de hacer goles de Noruega y el Manchester City. Su juventud, combinada con primas de rendimiento brutales por destrozar récords en la Premier League, lo meten de lleno en el podio financiero.
Kylian Mbappé (100 M$): La gran realidad del fútbol europeo y el líder de la selección francesa. Tras su sonado fichaje por el Real Madrid, consolidó su estatus como uno de los iconos globales más caros en publicidad y contratos de botas de fútbol.
Lionel Messi (140 M$): El genio argentino, considerado por muchos el mejor de la historia. Su aventura en la MLS con el Inter Miami transformó el fútbol en Estados Unidos, y sus ingresos combinan un salario pesado con acciones del club y acuerdos de por vida con marcas líderes.
Cristiano Ronaldo (295 M$): Una leyenda absoluta que desafía al tiempo. A pesar de su veteranía, su estratosférico contrato en Arabia Saudita con el Al-Nassr y su gigantesco imperio de marcas personales lo mantienen de lejos como el atleta más comercial del planeta.