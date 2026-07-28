  1. Frase del dia

Zinedine Zidane

Para mí esto es un sueño, puedo decir que he tenido proposiciones estos cuatro cinco años de clubes y les he rechazado porque solo quería ir a Francia, era lo único que quería hacer.

28 de julio de 2026 a las 06:00
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