Periodista de ESPN revela que quedó en la ruina y hasta perdió su casa por despilfarrar el dinero

El periodista de ESPN México, Álvaro Morales, reconoció en una entrevista que perdió hasta su casa porque llevaba una vida "de desmadre", y reveló que llegó a quedar en bancarrota. Pasó de vivir con lujos a una austeridad en un apartamento.

El comunicador explicó que pasó de comer en restaurantes caros y consumir en un restaurante chino donde almorzaba sopas de verduras, pues el dinero que ganaba no le ajustaba, pues las deudas lo estaban hundiendo.

“De reportero tranquilo, siempre con la cabeza bien centrada, cuando empiezo a hacer SportsCenter también, humilde, centrado, empiezo hacerlo en 2006, tenía 25 años, pero llega un momento, y cuando surgen las redes sociales, ahí viene un golpe muy fuerte, hay muchas maneras de marearse, la más común es la soberbia pero esa no me dio a mí, hay otros compañeros que el dinero los hace compradores compulsivos, aunque sigamos siendo humildes y buena onda", comentó Morales para El Canal de Javier Alarcón en YouTube.

El panelista de ESPN recordó que hace más de cinco años, aunque no se le había subido la fama a la cabeza, hubo varios excesos que más tarde le cobraron factura. "A mí me dio una, yo seguía siendo el chavo amable, buena onda, nadie pensaba que a mí se me había subido, una que es quizá sea la más peligrosa que yo llamo el sentimiento de inmortalidad, que sientes que puedes hacer todo y que no te vas a morir, sientes que te puedes ir de exceso de fiesta, te puedes volver un desmadre, pero sigues siendo buena onda, entonces la gente piensa: 'no, no se le ha subido'", recalcó.

El periodista de ESPN, Álvaro Morales, durante la cobertura de los partidos de la Liga MX que transmite el canal para el que trabaja.

Su "desmadre" hizo que su carrera se viniera abajo, cuando estaba en el momento cumbre realizando SportsCenter, pero "empiezo a echar mucho desmadre, relajo y se empiezan a caer muchas oportunidades y comienzan a dárselas a otros compañeros que incluso venían en un proceso atrás de mí y me rebasaron", una situación que también lo llevó a la quiebra.

"En el 2012, más o menos, 2012 o 2013, me quedo en bancarrota, yo gastaba mucho dinero, como nunca habíamos estado acostumbrados a tener tanto, lo gastabas, te quemaba las manos, un día revisé uno de mis estados de cuenta, porque además por imbécil ya no los revisabas, llegabas y pagabas; y pagaba mucho en restaurantes, yo comía mucho fuera de casa, yo pagaba cantidades bárbaras en restaurante".

Álvaro Morales tocó fondo cuando se dio cuenta, por un aviso, que tenía una deuda de más de 300 mil pesos, y lo que ganaba era menor a lo que tenía que pagar para saldar sus cuentas.

“Hasta que en un momento me llega el aviso de que tenía una deuda terrible de 375 mil pesos en la tarjeta de crédito, ya los egresos y la deuda era mucho mayor a los ingresos, había una descomposición total en mi presupuesto interno y me voy a la quiebra, pierdo mi casa, todo, termino yéndome a un cuarto a vivir, yo ya Álvaro Morales de ESPN".

El periodista Álvaro Morales en sus inicios en el noticiero Sport Center de la cadena ESPN.

Tras perder su casa, se fue a rentar un cuarto en una mansión de Tecamachalco, aunque primero compartió un departamento con unos amigos, pero el tráfico de la zona hizo que buscara otro sitio, llegando a Palmas, lugar que tampoco le gustó pues es una zona en la que se necesitaba un automóvil para hacer todo.

“Buscando encuentro un cuarto en Tecamachalco, era una mansión, pero me rentaban un cuarto, como el cuarto del mozo por así decirlo, y era mucho mejor en mi presupuesto, yo en Polanco estaba pagando 15 varos (miles de pesos), en Palmas eran otros 10, y en este cuarto eran 6 varos, esto me conviene más en mi presupuesto, y armo un plan, yo soy muy metodológico, empiezo a armar un plan para salir de la deuda, se viene una renegociación de contrato ahí con ESPN, eso me genera un beneficio pero faltaban 3 o 4 meses para que recibiera ese pago”.

El comentarista deportivo ahorraba en exceso para poder pagar sus deudas, hasta llegó a comer menos, lo que hizo que bajara drásticamente de peso. “Maximizo todo, ahorro absolutamente todo, yo terminaba comiendo en un restaurante chino de Tecamachalco sopa de verduras en 25 pesos y era todo lo que comía, incluso llegué a bajar, perder 20 kilos, absolutamente todo lo ahorraba”.

El panelista de ESPN comentó en tres o cuatro meses consiguió salir de sus deudas, "pagó absolutamente todo", sin embargo tuvo un rezago para el Mundial de Brasil 2014, pues varios compañeros disfrutaron de esa gran oportunidad; pese a ello, Álvaro Morales reveló que no se arrepiente de lo sucedido.

“Cuando hago la retrospectiva es nunca me pesó porque toda la vida he estado acostumbrado a sobrevivir: a las dictaduras, la pobreza, las carencias, yo soy un sobreviviente. En el Mundial de 2014, yo me recuerdo perfectamente, estaba viendo el Mundial tranquilo y ya venía otra etapa y dije: '¡puta madre cabrón, me rezague!', vi compañeros que llevaron a ese Mundial y dije me rezagué. Entonces en lugar de decir qué pendejo como te rezagaste, y dije lo vivido nadie te lo va a quitar, no nos podemos arrepentir, no podemos ser hipócritas, pediremos perdón a las personas que hayamos dañados, pero ahora debemos retomar el asunto”.