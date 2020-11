Arranca la liguilla: La fiesta grande de la Liga MX inicia este miércoles con el clásico nacional

Tras librar el repechaje, el Guadalajara se instaló en la liguilla del fútbol mexicano y ahora afrontará el clásico nacional ante el América, a media semana cuando se disputen los partidos de ida de los cuartos de final del torneo Guard1anes 2020 (ex Apertura-2020).



Luego de más de dos semanas de espera, León, Pumas, América y Cruz Azul, los cuatro equipos que se clasificaron directamente a los cuartos de final, volverán a entrar en acción ante Puebla, Pachuca, Guadalajara y Tigres, sus rivales que el fin de semana salieron de la reclasificación.

El plato fuerte

A lo largo de la fase regular, a pesar de que no tuvo un estilo de juego definido, el América fue el equipo que lanzó más remates al arco con 91 y el que más goles marcó con 31.



"Yo creo que no llegamos como víctimas porque nunca hemos puesto nada de pretextos, hemos seguido trabajando bajo las circunstancias que hemos tenido", dijo Víctor Manuel Vucetich, director técnico del Guadalajara, que en este torneo ha sorteado bajas por lesiones e indisciplinas.



Para este partido, las autoridades de Jalisco, estado donde se ecuentra el estadio Akron, autorizó la presencia de la afición hasta en un 15% de la capacidad del inmueble de 46.232 localidades.



Esta llave se cerrará el sábado en el estadio Azteca de la Ciudad de México donde no se ha autorizado la asistencia de público.





Una nueva oportunidad



El 7 de diciembre, el Cruz Azul cumplirá 23 años de haber sido campeón de liga por última vez. En este torneo tratará de que esa espera no se prolongue más y su rival en turno serán los Tigres que, luego de echar al Toluca en la repesca, se clasificaron a la liguilla por decimosegunda vez consecutiva.



"Nos hemos enfrentado varias veces, nos conocemos perfectamente", dijo el uruguayo Robert Siboldi, entrenador de Cruz Azul.



Respecto a las constantes eliminaciones que ha sufrido Cruz Azul, algunas de ellas dramáticas, el entrenador charrúa apuntó que "no creo en los fantasmas, creo en el trabajo y en la dedicación". En esta eliminatoria tomarán parte los dos mejores goleadores de la fase regular: el uruguayo Jonathan Rodríguez de Cruz Azul (12 goles) y el francés André-Pierre Gignac de Tigres (11 goles).



Esta serie se pondrá en marcha el jueves en el estadio Universitario y se cerrará el domingo en el estadio Azteca.

La Franja acecha a La Fiera

Los cuartos de final se pondrán en marcha el miércoles en el estadio Cuauhtémoc donde el León tratará de hacer valer su condición de líder de la fase regular ante el modesto Puebla que, además de ser local, se presentará motivado por haber eliminado en la repesca al Monterrey, el equipo con la nómina más alta de la liga.



En la fase regular 'La Fiera' tuvo a los cinco jugadores que mejor pasaron la pelota: el mexicano Luis Montes, el peruano Pedro Aquino y los colombianos William Tesillo, Stiven Barreiro y Yairo Moreno.



Por su lado, 'La Franja' del Puebla terminó en el duodécimo lugar y aprovechó la oportunidad del repechaje, ahora con el ánimo a tope tratará de dar una nueva campanada ante 'La Fiera'.



"Ellos son favoritos por la posición en la que terminaron en la tabla general", reconoció el peruano Juan Reynoso, entrenador del Puebla. "Sin embargo, confiamos en el grupo y sé que podemos salir con un buen resultado, sólo no hay que confiarnos y competirle a un equipo como es el León. El techo sigue alto todavía".



El juego de vuelta de esta eliminatoria se llevará a cabo el sábado en el estadio Nou Camp.

De pronóstico reservado

El jueves en el estadio Hidalgo y el domingo en el Olímpico Universitario, los ‘Tuzos’ del Pachuca se enfrentarán a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México.



Los Pumas con un plantel limitado alcanzaron el segundo lugar de la clasificación gracias a las atajadas del portero Alfredo Talavera y los goles del delantero argentino Juan Dinenno.



"Pachuca va a ser un rival durísimo para quien sea", advirtió el uruguayo Paulo Pezzolano, director técnico de los 'Tuzos'. "Vamos a ser un equipo le dará batalla a cualquiera, verán jugadores con mucha intensidad que va a dejar el corazón dentro de la cancha".