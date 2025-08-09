Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras el 7-0 de Tigres: el líder está en modo arrollador

Después de clasificarse a los cuartos de finales de la <b>Leagues Cup,</b> el Tigres salió a imponer condiciones en su estadio ante un oponente que en la primera mitad tuvo la posesión de la pelota<b> 60-40 a su favor, pero hizo poco con ella.</b>En el minuto 6 Herrera aceptó un servicio de<b> Bernardo Parra</b> y de derecha le dio a su equipo una ventaja, que creció en el 36 con un cabezazo de<b> Laínez</b>, a pase de <b>Brunetta.</b>Puebla salió a presionar en la segunda mitad; fue mejor durante cinco minutos, pero en el 51 <b>Brunetta</b> anotó de zurda, en un error del guardameta <b>Jesús Rodríguez</b> y a partir de ahí el equipo poblano se derrumbó.<b>Correa</b> anotó desde derecha desde fuera del área para el 4-0, en el 55, tres minutos antes de que Díaz interceptó un balón rematado por Correa y lo metió en propia puerta.<b>Tigres</b> siguió adelante y en el 76 aumentó la ventaja a 6-0 con uno de los goles más hermosos de lo que va del torneo; el novato<b> Diego Sánchez</b> recibió un balón de Correa, se sacudió la marca en el área y de zurda puso la pelota en el ángulo.