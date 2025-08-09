Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras el 7-0 de Tigres: el líder está en modo arrollador

En el inicio de la cuarta jornada los Tigres ganaron con goles de Ozziel Herrera , Diego Laínez , los argentinos Juan Brunetta y Ángel Correa; el novato mexicano Diego Sánchez y el francés Andre Pierre Gignac, además de un autogol del chileno Nicolás Díaz.

El Tigres UANL del entrenador argentino Guido Pizarro goleó este viernes por 7-0 al Puebla para convertirse en el nuevo líder del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

Después de clasificarse a los cuartos de finales de la Leagues Cup, el Tigres salió a imponer condiciones en su estadio ante un oponente que en la primera mitad tuvo la posesión de la pelota 60-40 a su favor, pero hizo poco con ella.

En el minuto 6 Herrera aceptó un servicio de Bernardo Parra y de derecha le dio a su equipo una ventaja, que creció en el 36 con un cabezazo de Laínez, a pase de Brunetta.

Puebla salió a presionar en la segunda mitad; fue mejor durante cinco minutos, pero en el 51 Brunetta anotó de zurda, en un error del guardameta Jesús Rodríguez y a partir de ahí el equipo poblano se derrumbó.

Correa anotó desde derecha desde fuera del área para el 4-0, en el 55, tres minutos antes de que Díaz interceptó un balón rematado por Correa y lo metió en propia puerta.

Tigres siguió adelante y en el 76 aumentó la ventaja a 6-0 con uno de los goles más hermosos de lo que va del torneo; el novato Diego Sánchez recibió un balón de Correa, se sacudió la marca en el área y de zurda puso la pelota en el ángulo.