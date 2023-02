‘Chicharito’ Hernández deja claro cuales son sus intenciones para su futuro: ¿Regresaría a jugar con Chivas?

El delantero mexicano, Javier ‘Chicharito’ Hernández no piensa en un regreso a la máxima competencia de su país, ya que por ahora, su mente está en cumplir con el contrato que tiene en la MLS, con LA Galaxy.

El futuro del futbolista está en duda, ya que el contrato con su actual equipo termina esta temporada y para cuando eso llegue a su tiempo, el mexicano será agente libre y podrá firmar con cualquier club si no lo quieren renovar.

Al jugador le preguntaron si le gustaría regresar a Europa y su respuesta fue muy clara: “Yo tengo nada más este año de contrato con el LA Galaxy Me encantaría quedarme aquí por más tiempo, me fascinaría. Pero ya saben que a veces el fútbol y las situaciones no dependen de uno” declaró.