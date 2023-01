Tajante: Faitelson reacciona tras el arresto de Dani Alves por presunta agresión sexual y arremete contra el jugador

“Pumas ha hecho lo correcto. Se va Dani Alves’’, señaló Faitelson . “Se podría decir que Pumas ha “juzgado” antes a Dani Alves que la propia justicia española. Rescindirle el contrato es, prácticamente, no creer en su palabra, pero, al ser un tema delicado y al estar de por medio la universidad, más vale cortar por lo sano’’, sostuvo.

Luego en su famosa sección de ‘La Mirada de Faitelson’, el comunicador reconfirma que Pumas tomó la mejor decisión y que aseguró que el paso de Alves por la Liga MX fue de mucha pena.

”Todavía no sabemos si la justicia española lo declarará culpable o inocente. Pero creo que Pumas hace bien en adelantarse porque, para empezar, representa a una universidad que en los últimos días ha tenido otro tipos de problemas que tienen que ver en su credibilidad”.

“En esta parte Pumas ha dicho ‘me lavo las manos y corto por lo sano’ y Dani Alves se va del equipo. Así es como tiene actuar una organización cuando un futbolista no se comporta como un futbolista fuera del campo de juego. No puedo juzgar lo que dice la justicia española, pero insisto en que Pumas hace bien porque no quiere que su nombre se mezcle con este tipo de escándalos que son muy penosas’’.

Para cerrar, Faitelson comentó que “el paso de Dani Alves por el fútbol mexicano fue de mucha pena y termina de forma desastrosa”.