Faitelson entrevistó a Sergio Ramos: su reacción sobre si Cristiano es el mejor de la historia y la promesa a Monterrey

Sergio Ramos fue presentado el domingo como el refuerzo ‘bomba’ de Monterrey y luego concedió una entrevista para David Faitelson en ‘Sin Censura’. El defensor aseguró su compromiso total con el club y respondió a las críticas que recibe por llegar al fútbol mexicano con 38 años. Ramos fue preguntado si se considera el mejor defensor de la historia, haciendo referencia a las declaraciones de Cristiano Ronaldo, quien hace unos días afirmó ser el futbolista más completo de todos los tiempos.

“Bueno, ahí cada uno es libre de opinar lo que quiera, para gustos los colores. Entiendo que a algunos les pueda gustar más Maldini, Baresi, Beckenbauer... pero ya sólo estar ahí en el trono con ese tipo de jugadores (es un honor). Yo siempre me he considerado una persona que vive para y por el fútbol, que intenta rendir y siempre he querido ser el mejor en mi posición”, respondió el zaguero español. “Después cada uno que haga su juicio de valor, sus gustos, pero también las estadísticas están ahí. Esas hablan por sí solas. Pero nunca he tenido esa inquietud y nunca me ha quitado el sueño que la gente me valore como el mejor de toda la historia”, añadió. “Siempre quedarme tranquilo conmigo mismo, tener mi conciencia tranquila de entregarme al máximo e intentar ser el mejor en mi posición. Yo creo que eso es el factor diferencia: la perseverancia y la disciplina constante”, explicó Ramos.

COMPROMISO Y LIDERAZGO

Faitelson también le consultó sobre lo que puede aportarle a Rayados. “Pues compromiso. Yo creo que no hay una palabra que lo defina mejor. Yo vengo aquí con la ilusión de aportar mi experiencia de los últimos 20 años en el futbol... mi liderazgo, mi carácter, quizás en momentos más puntuales donde te toca jugar una final, pues he tenido la fortuna de vivir ese tipo de momentos”, resaltó Sergio. “Quiero transmitir esa tranquilidad a los compañeros, ese carácter, transmitirlo todo lo que pueda y esté a mi alcance, más el compromiso. Y también ampliar un poco el estilo de vida que tengo de cara al fútbol. Yo creo que eso también es muy positivo para el grupo”, sostuvo.

Sergio Ramos no juega desde el pasado mayo cuando terminó su contrato con Sevilla. El central, leyenda del Real Madrid, se mantuvo entrenando por su parte durante todo este tiempo y rechazó varios clubes hasta que apareció la opción de Rayados que lo convenció. “Entiendo la duda de la gente y siempre la he respetado, llevo viviendo con la crítica más de 22 años y se me dio bastante bien. Soy una persona que le gusta hablar en el campo, no fuera, y al que tenga duda dejemos ese margen de oportunidad de hablar en el campo donde mejor se me da”, dijo el defensor. “El fútbol no es una cuestión de edad, es una cuestión de rendimiento. Mis últimos números del año anterior en Sevilla, en París, de hace 15 años están ahí, pero no vivimos del pasado, por eso este reto nuevo me ilusiona, se han generado muchas expectativas, pero toca hablar en el campo”, resalta.

RETIRO DEL FÚTBOL