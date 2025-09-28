Lo que escribió Sergio Ramos tras el inconveniente con Choco Lozano en la Liga MX y esto dijo sobre el arbitraje: "Solo en esta..."

<b>Sergio Ramos</b> se quejó del arbitraje después de que le anularon dos goles ayer. Sus palabras dejan una fuerte crítica a la <b>Liga MX</b>."Qué vergüenza de falta pitó. Después me hacen puros placajes en los córners y dicen que son duelos y lances del juego... jejejeje. La falta que pita hoy, de chiste!!! Esto solo pasa aquí en esta liga!! Nada, a seguir. Nos quitaron dos goles hoy", fue lo que escribió molesto.<b>Monterrey </b>está haciendo una gran temporada y es uno de los candidatos al título, en la siguiente jornada de la <b>Liga MX</b> se van a enfrentar a Tijuana, un duelo donde son amplios favoritos.