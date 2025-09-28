Futbol Mexicano

Lo que escribió Sergio Ramos tras el inconveniente con Choco Lozano en la Liga MX y esto dijo sobre el arbitraje: "Solo en esta..."

Sergio Ramos tuvo un partido bastante atípico en la victoria de Monterrey sobre el Santos Laguna del Choco Lozano.

    Sergio Ramos habló de todo lo que vivió en el partido contra Santos Laguna.

     Kevyn Oseguera
2025-09-28

Sergio Ramos, líder y bandera de Monterrey tuvo un partido contra el Santos Laguna que nunca va a olvidar. Su equipo logró ganar 1-0 y se colocó como segundo lugar de la tabla general con 25 puntos, los mismo que Toluca, pero el "Chorizo Power" cuenta con mejor diferencia de goles.

El ex Real Madrid festejó la victoria en redes sociales, pero dejó ciertos mensajes que dicen mucho de su personalidad, nunca se guarda nada a la hora de comentar lo que piensa, eso sí, de la patada del Choco Lozano al final del partido que lo dejó con el rostro lleno de sangre no habló.

Así reaccionó la prensa tras lo que hizo Choco Lozano a Sergio Ramos: "Debe regresar a Honduras y con él no"

"Contentos de volver a la victoria y con portería a cero. El equipo ha demostrado unión, compromiso y actitud. Con todo y contra todos. ¡Vamos a por más!", escribió Ramos, quien dejó todo por la victoria.

Sergio entiende al final que Lozano nunca tuvo una mala intención y lo que sucedió fue parte del juego; se enfocó en otras situaciones puntuales y algunas si lo molestaron.

Sergio Ramos se quejó del arbitraje después de que le anularon dos goles ayer. Sus palabras dejan una fuerte crítica a la Liga MX.

"Qué vergüenza de falta pitó. Después me hacen puros placajes en los córners y dicen que son duelos y lances del juego... jejejeje. La falta que pita hoy, de chiste!!! Esto solo pasa aquí en esta liga!! Nada, a seguir. Nos quitaron dos goles hoy", fue lo que escribió molesto.

Monterrey está haciendo una gran temporada y es uno de los candidatos al título, en la siguiente jornada de la Liga MX se van a enfrentar a Tijuana, un duelo donde son amplios favoritos.

¡Patada en el rostro y sangre! Choco Lozano propinó golpe a Sergio Ramos y terminó expulsado en el Monterrey vs Santos

En cambio Choco Lozano no ve la luz al final del túnel y se perderá la visita de Santos Laguna al América. Los de la Comarca marcha en el puesto 13 de la tabla de posiciones ya que solo han sumado 10 puntos en lo que va campaña.

