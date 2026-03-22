Pumas derrotó al América en el clásico capitaliano con un polémico penal en el 95

El paraguayo Robert Morales anotó de penal este sábado y dio el triunfo por la mínima a los Pumas por 1-0 sobre América en el Olímpico Universitario en la jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX. La escuadra felina, que dirige el mexicano Efraín Juárez, ascendió al cuarto puesto de la clasificación y el equipo azulcrema yace en el octavo.

Pumas se acercó al gol en el primer tiempo con un remate del brasileño Junhino que devolvió el madero y con un remate de media distancia también inquietó el uruguayo Brian Rodríguez. El guardameta Rodolfo Cota, que regresó a la titularidad tras la grave lesión que sufre Luis Malagón, desmontó a Morales otro ataque de Pumas en el comienzo de la segunda parte. El conjunto local se fue encima en el cierre. Sobre el final, el colombiano Cristian Borja cometió una falta en el área y provocó un penal, que fue revisado por el VAR y que luego Morales lo cambió por gol para sentenciar la victoria en el clásico capitalino al 95'.



Pumas suma 23 puntos, 7 menos que el líder Guadalajara, que más temprano terminó sufriendo para vencer a Monterrey por 2-3.

El guardameta José 'Tala' Rangel le detuvo un penalt al montenegrino Uros Djurdevic en el minuto 98 y preservó el triunfo rojiblanco. Armando González, José Castillo y Bryan González convirtieron por las Chivas, en tanto Djurdevic y Ricardo Chávez descontaron por el cuadro de casa. Guadalajara acumula 30 puntos, 3 más que Cruz Azul, que el viernes empató 1-1 en el estadio del Mazatlán. Este domingo Santos Laguna recibirá a Puebla, Pachuca a Toluca y Juárez a Tigres.