Pumas derrotó al América en el clásico capitaliano con un polémico penal en el 95

El guardameta <b>José 'Tala' Rangel</b> le detuvo un penalt al montenegrino <b>Uros Djurdevic</b> en el minuto 98 y preservó el triunfo rojiblanco.<b>Armando González</b>,<b> José Castillo </b>y <b>Bryan González</b> convirtieron por las <b>Chivas</b>, en tanto <b>Djurdevic </b>y <b>Ricardo Chávez</b> descontaron por el cuadro de casa.<b>Guadalajara </b>acumula 30 puntos, 3 más que <b>Cruz Azul</b>, que el viernes empató 1-1 en el estadio del <b>Mazatlán</b>.Este domingo <b>Santos Laguna</b> recibirá a <b>Puebla</b>, <b>Pachuca </b>a <b>Toluca </b>y <b>Juárez </b>a <b>Tigres</b>.