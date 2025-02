Confirmado: Sergio Ramos tiene fecha para debutar con Monterrey en la Liga MX y enfrentará al Choco Lozano

“Es un cambio muy grande y eso habla del compromiso que tengo con Rayados. Del tema físico, soy una persona que me cuido, vivo para el fútbol, no es casualidad que a los 38 años mantenga un buen nivel físico, pero me falta entrenar con el grupo, conocerlos, no hay prisa, necesito un trabajo previo de dos o tres semanas para entrar a la dinámica del equipo”, declaró el zaguero en su presentación oficial.

El debut de Ramos en México no está lejos, incluso ya hay una fecha marcada para que los miles de aficionados de Monterrey puedan ver a su flamante refuerzo sobre el césped.

Según la información de TUDN, el cuerpo técnico encabezado por Martín Demichelis ha fijado el 2 de marzo para que el español pueda tener sus primeros minutos con Rayados.

“Hay una fecha apuntada, señalada, marcada en el calendario de parte del cuerpo técnico e institución general de Monterrey para el debut de Sergio Ramos. Si nada sale mal, si no sucede nada extraordinario, Demichelis sabe que el 2 de marzo, fecha 10, Gigante de Acero, Monterrey vs. Santos, sería el debut de Sergio Ramos”, indica el periodista Diego Medina.