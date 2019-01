Marcelo Estigarribia: "Es un gran desafío poder ir a un club tan grande como Motagua"

El Motagua sigue reforzándose de cara al inicio del torneo Clausura de la Liga Nacional y es por ello que Marcelo Estigarribia atendió a Diario DIEZ para brindar sus primeras declaraciones sobre su llegada a las águilas.

Diego Vázquez habla del fichaje de Marcelo Estigarribia

¿Cómo nace la posibilidad de llegar al Motagua?

Por intermedio del técnico, recibí el llamado y estoy contento, me sedujo la posibilidad de ir a un club como Motagua, estoy ilusionado con muchas ganas de realizar este desafío.

¿Cuándo estarías llegando al país?

Si todo marcha bien y terminamos de concretar los papeles que faltan, estaría llegando el miércoles o jueves a Honduras.

¿Qué es lo que hace falta para que sea oficial tu firma con Motagua?

Bueno tengo que esperar para rescindir el contrato y luego recibir el del Motagua para poder viajar y terminar de cerrar la operación, creo que ya en estos días se estaría concretando todo.

¿Con quién tienes contrato actualmente?

Me quedan seis meses de contrato con el club Villa Dálmine de la B nacional de Argentina y mi pase pertenece al club Defensores de Pronunciamiento del Torneo Federal A, así que me iría a préstamo al Motagua por un año ya que con ellos me quedan tres años más.

¿Qué tan avanzadas van las pláticas para rescindir ese contrato con Villa Dálmine?

Estamos en eso, pero por suerte creo que mi representante ya en estas horas terminaría de negociar y creo que ya estaría rescindiendo el contrato y luego recibir el del Motagua para poder viajar tranquilo.

¿Ya te sientes parte del Motagua?

Sí, solo esperar a firmar, la verdad que estoy muy contento y feliz, es un gran desafío poder ir a un club tan grande como Motagua. Es la primera vez que saldría de Argentina para ir a jugar.

¿Por cuántos años firmarás con Motagua?

Por un año sería el contrato.

¿Qué te ha pedido Diego?

Hemos hablado muy poco con él, cuando me llamó y me dijo que me necesitaba, la verdad que muy contento, estoy apurado para llegar y ponerme al disposición, conocer a los compañeros, quiero ir de a poco metiéndome en el entorno del club, tengo muchas ganas de llegar al equipo.

¿Qué sabes del Motagua?

Que es un club muy grande, tengo un conocido allí y es por eso que los he seguido, son el último campeón y sé qué tengo que llegar con muchas ganas y responsabilidad para encarar el desafió del Motagua.

¿Cómo eres como delantero?

Soy un centro delantero que trata de estar dentro del área, no soy mucho de salir del área, tengo un muy buen juego aéreo y sé manejar ambas piernas. El fuerte que tengo es estar dentro del área y tratar de de buscar todas las pelotas que queden allí.

¿El fútbol de Honduras te han dicho que es fuerte?

Sí, lo he estado mirando y bueno, tengo una características que hacen que me guste ese juego, espero estar a la altura y dejar una buena imagen.

¿Llegas con esa presión de suplir la baja de Rubilio Castillo?

Sí, la verdad que estoy al tanto de ello, es una posibilidad muy linda para mí y voy a trabajar duro para cumplir las expectativas y dejar una muy buena imagen.

¿Qué le prometes a los aficionados del club?

Mucho sacrificio, soy un delantero que siempre da hasta lo último, por eso daré todo el sacrificio y espero que también muchos goles.