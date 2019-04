Elías Nazar sobre el triunfo : "Nos da aire y mucha confianza"

El presidente del Honduras Progreso, Elías Nazar, habló tras el triunfo del equipo en casa ante los Lobos de la UPNFM.



El mandamas del conjunto ribereño se mostró contento por los tres puntos con los que se aleja del descenso, pero no se confía a falta de dos encuentros para finalizar las vueltas regulares.



"Estamos muy alegres con este triunfo, contentos con la gente que nos vino a apoyar y que creen en el equipo", dijo Elías Nazar.

Los aficionados del Honduras Progreso vivieron una gran fiesta en el Humberto Micheletti.





Elías fue claro y sabe que todavía no están salvados. "Todavía no estamos salvados, no se acaba el torneo todavía, faltan dos jornadas".



Aunque no pudo ocultar su alegría por los tres puntos y su segundo triunfo del torneo Clausura. "Este triunfo es un gran respiro, nos da aire y confianza para el grupo que no había recibido lo que merecía", expresó.

Sobre el cambio de técnico. "Son los mismos, con las mismas fortalezas, hoy se nos dieron las cosas, gracias a Dios sacamos los tres puntos", cerro.