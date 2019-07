Cristian Maidana luego de debutar con Olimpia: "No venía de sentir una afición así"

Motivado por su buen debut y el triunfo que tuvo el Olimpia, Cristian Maidana cree que que el equipo puede tener un mejor rendimiento.

"Lo del segundo tiempo es lo que tenemos que hacer desde el primer minuto y contento con el debut y la asistencia", comentó.



Maidana confesó cómo se sintió con el ambiente que puso la afición olimpista en el estadio Nacional. "Desde que me senté en el banco vi esa afición que cantaba y dije: "ojalá que me tocara entrar y ver qué se siente dentro de la cancha" y la verdad fue muy bueno todo. Me sentí muy cómodo".





Y agregó. "Sentí una alegría y como dicen en Argentina, piel de gallina. No venía de sentir una afición así y espero seguir mejorando para que cada fin de semana se sientan así".



El "Chaco" se esperaba una fiesta de esta manera. "Me lo imaginaba porque antes de venir acá miraba lo que era Olimpia y tiene mucha gente y por eso me lo imaginaba lleno".



En cuando al rendimiento del equipo. "Sabíamos que era el primer partido porque veníamos de pretemporada, no sería fácil y lo hablamos, pero había que estar tranquilo".



Y después de un buen debut, el jugador argentino espera tener más minutos. "El profe decidirá cuándo seré titular, yo solo debo seguir trabajando para estar un poco mejor. Me siento bien y él decidirá".



"Yo no soy mucho de patear al arco, pero trataré que si mis compañeros están en posición de gol. Voy a darla y que Olimpia gane los tres puntos y no me importa anotar gol, solo que gane", finalizó diciendo.