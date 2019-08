Said Martínez pitará el clásico sampedrano entre Marathón y Real España

Seguir a @Giancarlo_casta

La Comisión Nacional de Arbitraje de Honduras ha nombrado a los colegiados que impartirán justicia en los cinco partidos de la jornada seis del torneo Apertura.

Tabla de posiciones del torneo Apertura de la Liga Nacional

Todo comenzará en San Pedro Sula cuando el Marathón se mida en el estadio Olímpico ante el Real España a las 3:30 de la tarde, juego que será dirigido por Said Martínez.

"Ahora hay que ver el arbitraje, vamos a ver quién viene; a mí no me dejaron dirigir ante UPN, al Platense (Anthony Torres) ya lo habilitaron y tenía dos fechas y ya lo habilitaron, a mí no me aceptaron la apelacion, vamos a ver quién viene a dirigir si es Said Martínez u Óscar Moncada de vuelta, a ver si nos cobra los penales que no nos cobró contra Olimpia", dijo Héctor Vargas, pese a eso, Said estará en el juego.

A la misma hora, pero en Danlí, Real de Minas espera al Platense en el Marcelo Tinoco, partido que comandará Jefferson Escobar.

La jornada cerrará el sábado en Comayagua cuando el Motagua se mida ante el Vida en una estadio Carlos Miranda sin público, Luis Mejía será el silbante.

Esto se reanudará el domingo en Tocoa, Real Sociedad espera al Honduras Progreso, juego que impartirá justicia Óscar Moncada.

Todo se cerrará en Choluteca, los Lobos de la UPN se enfrentan al Olimpia que llega golpeado luego de caer ante el Forge en Canadá, este partido lo dirigirá Marlon Diaz.

Jornada 6

Sábado

Marathón - Real España 3:30 PM

Cuarteta arbitral

Árbitro 1: Said Martínez

Asistente 1: Christian Ramírez

Asistente 2: Walter López

Cuarto árbitro: Raúl Castro

Real de Minas - Platense 3:30 PM

Árbitro 1: Jefferson Escobar

Asistente 1: Roney Salinas

Asistente 2: Edwin García

Cuarto árbitro: Nelson Salgado

Motagua - Vida 7:00 PM

Árbitro 1: Luis Mejía

Asistente 1: Gerson Orellana

Asistente 2: Dennis Reyes

Cuarto árbitro: Melvin Matamoros

Domingo

Real Sociedad - Honduras Progreso 3:00 PM

Árbitro 1: Óscar Moncada

Asistente 1: Jesús Tábora

Asistente 2: Francisco Paz

Cuarto árbitro: Marvin Ortiz

UPNFM - Olimpia 6:00 PM

Árbitro 1: Marlon Diaz

Asistente 1: Ebler Martínez

Asistente 2: José Espinoza

Cuarto árbitro: David Carrasco