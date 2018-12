Cristiano Ronaldo y su peor temporada en cuanto goles desde 2011

Cristiano Ronaldo seguro está pensando en cómo reinventarse para lo que resta de temporada y encarar de buena forma el 2019.

Y es que una de las características marcadas del portugués es el gol, algo que va a la baja en cuanto a su cuota año tras año.

En este 2018 no ha podido igualar una marca que llevaba sumando constantemente desde 2011 que no es otra que la de llegar a 50 goles o más en un año.



Pese a que se ha acomodado bien a su nueva vida en Italia, donde ya es el 'capocannoniere' de la Serie A con 14 tantos, el portugués se ha quedado a uno (49) de llegar al medio centenar (Ha marcado 43 entre Juventus y Real Madrid y seis con la Selección de Portugal) y no podrá seguir con su racha inmaculada.

Una racha que acumulaba desde el año 2011, donde cerraba su segundo año natural en el Santiago Bernabéu.

Así han sido las temporadas en goles de Messi y Cristiano. Imagen cortesía: Bleacher Report.

Su mejor marca lo alcanzó en el año 2013. El ‘7’ firmó entonces 69 goles, su récord personal, sumando 49 con el Real Madrid y 10 con la selección lusa lo que le valió el Balón de Oro.



Sin embargo, desde entonces, sus cifras han ido cayendo progresivamente. Pese a que es cierto que siguen siendo estratosféricas, el portugués ha ido menguando su aportación según han ido pasando las temporadas.

En el 2014, año del famoso récord de goles en Champions (17), firmó 61 tantos, para en 2015, 2016 y 2017 conseguir batir las porterías rivales 57, 55 y 53 respectivamente.



Así pues, Cristiano Ronaldo, que cerró el año con un doblete ante la Sampdoria, se queda con un sabor agridulce al saber que ha sido superado por Leo Messi, que ha sumado 51 y que no ha podido volver a superar la barrera de los 50.

GOLES POR TEMPORADA DESDE 2011 (Equipos y selección)

2011: 60 goles

2012: 63 goles

2013: 69 goles

2014: 61 goles

2015: 57 goles

2016: 55 goles

2017: 53 goles

2018: 49 goles