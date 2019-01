"Tata" Martino: "Ahora me involucro con el objetivo de jugar el quinto partido del Mundial"

El director técnico argentino Gerardo "Tata" Martino fue presentado este lunes oficialmente como seleccionador de fútbol de México con el compromiso de conseguir el objetivo que le ha sido esquivo al 'Tricolor' en los últimos siete mundiales: alcanzar los cuartos de final en Catar-2022.

"Hay un compromiso de trabajo, dedicación y honestidad. Ahora me involucro con el objetivo de jugar el quinto partido del Mundial, pero antes que se vea un sistema de juego y una idea clara", dijo Martino en conferencia de prensa en Ciudad de México.

El "Tata" se ha mostrado contento con este nuevo reto a nivel de selecciones. Venía de dirigir en la MLS, algo que es muy diferente.

"Agradecer de mi parte y de mi cuerpo técnico que nos hayan ofrecido este proyecto. Tengo el compromiso de trabajar con todo mi esfuerzo. Lo que más nos interesa es que el equipo tenga una idea clara de juego. A veces los resultados se dan por casualidad", mencionó el estratega del Tri.

Por otra parte, Gerardo Martino habló de los nuevos talentos aztecas, como es el caso de Diego Lainez, que apunta a irse al Ajax de Holanda.

"No estoy en posición de exigir, estoy en condiciones de aportar mi opinión. La promoción de futbolistas jóvenes es a beneficio de la Selección. Estoy contento de que aparezcan chicos como Laínez y Alvarado", destacó.

Martino ya tiene definidos a sus dos primeros rivales como seleccionador de México, ambos en California, Estados Unidos.

Debutará el viernes 22 de marzo contra Chile en San Diego. El siguiente partido amistoso será al martes 26 ante Paraguay en Santa Clara.

MÁS SOBRE SU CONFERENCIA

¿Cuál es el diagnóstico de la selección?

"Lo fundamental es la capacidad individual que tiene el futbolista mexicano, es lo más destacado que dicen las personas que vienen a trabajar acá, eso es capital muy importante. Después me parece que hay una dosis de futbolistas experimentados y jóvenes que van apareciendo, eventualmente en la MLS (los que juegan) y es optimista. Futbolistas de los que podemos contar a lo largo de este proceso y los que a lo largo vayan apareciendo".

Sobre el cambio generacional

"No quiero encerrarme en determinado grupo, porque además un ciclo se piensa a cuatro años, pero pasan cosas en los próximos meses porque si uno piensa en un (jugador) de 33 o 34 años a cuatro años es largo, pero a seis meses no, un cambio generacional no se hace en un plumazo, lleva su tiempo y ya empezó en México porque han aparecido jóvenes que juegan en la liga local".

Qué selección de México le gustó en el pasado

"Hay muchas selecciones que me gustaron. La de Ricardo (La Volpe) fue buena, en particular la de Juan Carlos (Osorio) me gustó mucho".

Sobre los rivales a enfrentar en su estancia

"Siempre tendremos como firme idea jugar con las mejores selecciones, pero por otro lado no debemos olvidarnos contra quién competimos normalmente en las competencias que valen como son la Copa Oro, las eliminatorias, también contra esas selecciones debemos jugar. Nada será al azar".