Sorpresiva revelación del presidente del Cardiff ante la desaparición de Emiliano Sala

El futbolista argentino Emiliano Sala, cuyo avión desapareció mientras volaba entre la ciudad francesa de Nantes y la galesa de Cardiff para incorporarse a su nuevo equipo, organizó él mismo su viaje, afirmó este miércoles el presidente del club Mehmet Dalman.

El audio de Emiliano Sala desde la avioneta desaparecida

Sala, que había firmado el sábado con el Cardiff un traspaso por una suma de 17 millones de euros, volaba junto a un piloto en una avioneta monomotor Piper PA-46 Malibu que desapareció el lunes sobre el canal de la Mancha.

El club afirmó en declaraciones a Wales Online que habían ofrecido a su nuevo fichaje, el más caro de su historia, viajar a Cardiff en un vuelo regurlar.

"Hablamos con el jugador y le preguntamos si quería que hiciéramos los preparativos para su vuelo que, francamente, hubiese sido un vuelo comercial", dijo el presidente Mehmet Dalman.

''Sala rehusó e hizo sus propios preparativos", subrayó el mandatario. "No puedo decir quién organizó el vuelo porque en este momento no lo sé, pero claramente no fue el Cardiff City", agregó.

Dalman dijo por otra parte a la BBC que no planeaban cambiar el próximo partido del equipo de la Premier League, previsto contra el Arsenal el 29 de enero.

El Cardiff es actualmente el antepenúltimo equipo de la primera división inglesa, a dos puntos del descenso.