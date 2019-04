Adebayor y su impactante revelación: ''Estaba listo para suicidarme''

El delantero togolés Emmanuel Adebayor rompió el silencio en una entrevista condedida al Daily Mail en la que confesó que estuvo a punto de quitarse la vida cuando militaba en el Metz en 2001.

Adebayor: ''Los mejores momentos de mi carrera fueron en el Real Madrid''.

''Todo lo que quería hacer era ayudar a mi familia, pero me presionaron mucho. No podía soportarlo. Cuando una familia es pobre, todos son pobres y hay mucha solidaridad, pero cuando alguien consigue algo es como si les debieras algo a todo'', comenzó relatando el atacante.

''En Metz me pagaban unas 3000 libras al mes y mi familia me pidió una casa que costaba medio millón. Además, el club estaba cansado de mí por mi comportamiento. Una noche me senté en mi cama y pensé: '¿Qué estoy haciendo aquí?, nadie está contento conmigo, así que, ¿para que seguir viviendo'', agregó Adebayor, quien ya se planteaba en cómo suidarse durante ese momento.

El exdelantero del Arsenal, Manchester City, Real Madrid, entre otros, cuenta que cerca de su domicilio había una farmacia y se dirigió a comprar pastillas. Su idea era provocarse una sobredosis que lo matara, pero su mejor amigo le salvó la vida.

''Había una farmacia debajo de mi apartamento. Pedí bastantes paquetes de pastillas. Tantos que no querían vendérmelos, pero les dije que era para una obra benéfica en Togo. Lo preparé todo. Estaba listo pero, llamé a mi mejor amigo a media noche. Me tranquilizó. Me dijo que tenía cosas por las que vivir: 'Tienes el potencial para cambiar África'. En ese momento consiguió quitarme la idea. Pensé que Dios debía estar guardando algo bueno para mí'', reveló el togolés.

Adebayor, que ahora milita para el Başakşehir turco, también se refirió al tiroteo que sufrió el autobus de su selección. ''Durante 42 minutos solo escuchamos disparos. Por todos lados. Solo escuchaba a mis amigos gritar, pero no podía moverme o hacer nada. Como capitán, les dije a todos que llamaran a su familia. Yo llamé a mi mujer. Estaba embarazada y le dije los nombres que quería para mi hijo si era niño o niña. Contestó que no entendía nada y le dije que la llamaría luego si es que seguía vivo''.