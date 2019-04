Neymar golpea a un aficionado en la cara: ''No tengo sangre de cucaracha''

Luego de perder la final de la Copa de Francia en la tanda de penales ante el Rennes, el delantero brasileño Neymar fue el protagonista de una lamentable escena cuando golpeó a un aficionado.

La estrella del PSG se dirigía a recoger la medalla de Subcampeón cuando fue provocado por un fanático que lo grababa con su celular y el jugador reaccionó de forma violenta pegándole en el rostro.

Sin embargo, su asesor de imagen, Alex Bernardo, salió al paso y publicó el video que grabó el aficionado asegurando que Neymar no se equivocó en reaccionar de esa forma.

''No voy a discutir si fue la manera más correcta de resolver el asunto. ¡Pero fue merecido, lo fue!'', aseguró Bernardo y tradució las ofensas que dijo el aficionado a los jugadores del PSG: ''Buffon, eres retrasado. Kurzawa, no quiero tus saludos. Verratti, racista. Neymar eres un cabrón, aprender a jugar''.

El asesor de Neymar reiteró su apoyo y dijo que ''este tipo de reacciones no deben ser admitidas. Son jugadores con la cabeza caliente después de perder una final y un idiota les provoca. ¿Él no tiene la culpa, no? No leí ni una crítica al comportamiento de este seguidor. Se lo mereció''.

Por otro lado, Neymar dejó una respuesta al video que colgó Alex Bernardo. ''¿Me quivoqué? Sí, pero nadie tiene sangre de cucaracha'', aseguró el brasileño.