Mbappé: La contudente respuesta sobre su eventual llegada al Real Madrid

El delantero Kylian Mbappé fue uno de los goleadores este martes en la paliza de la selección francesa ante Andorra por las eliminatorias de la Eurocopa 2020.

El joven atacante marcó su gol número 100 como profesional y tras finalizar el encuentro, fue consultado por su posible salida del PSG y fichaje por el Real Madrid.

Sin embargo, Mbappé fue contundente ante las preguntas de los periodistas. ''No es el momento de hablar del Real Madrid. Siempre me preguntan lo mismo, pero no es el momento'', contestó.

Cabe señalar que la prensa francesa aseguraba ayer que el delantero estaría ''cansado'' en el PSG, ya que no se encuentra ''convencido'' por el nuevo proyecto y su padre, Wilfried Mbappé, estaría moviendo las piezas para buscar su salida de París.