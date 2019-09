¡Rompe el silencio! Neymar y sus enervadas declaraciones contra la afición del PSG

Neymar no se anda por las ramas, y si a él le dan con todo, él da también con todo. El crack del PSG no se guardó nada contra la afición del equipo parisino.

Tras firmar un golazo ante el Strasburgo, partido en el que fue criticado por la grada por todo lo acontencido este verano tras decir que quería salir de la entidad francesa.

Luego de todo eso, en la zona mixta Neymar restó importancia a la reacción de la grada y reiteró su deseo de abandonar el PSG.

Por primera vez desde que inicio todo el serial que no acabó con el traspaso, Neymar tomó la palabra para pronunciarse sobre lo que pasó con el Barcelona.

“Entiendo a los fans y sé que fue difícil para ellos. Pero de ahora en adelante soy jugador de PSG. No, no tengo un mensaje particular para ellos", dijo Neymar.



El jugador agregó que "estoy acostumbrado a ser abucheado a lo largo de mi carrera. Esta vez jugaré cada partido como si estuviéramos lejos de casa ... Todos sabían que quería irme. Lo dije y lo repetí. No quiero entrar en detalles de lo que pasó en las negociaciones. Cada uno sabe lo que hizo durante este periodo. Se pasa la página. Soy un jugador de PSG y ahora voy a dar todo en el campo", declaró el jugador del PSG.



Neymar Jr. indicó que “no necesito que la afición me anime. Me quedó y defensaré este equipo. La respuesta de la afición es igual. Lo importante es el juego y ganar”.