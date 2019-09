El reconocido delantero que Maradona quiere sacar del retiro para llevárselo al Gimnasia

Diego Maradona sabe que debe reforzar bien a su equipo Gimnasia y Esgrima La Plata si quiere aspirar a algo en el torneo de la Superliga de Argentina.

El Pelusa, que llegó para ocupar la vacante de Hernán Darío Ortiz luego de la salida de Pedro Troglio, quiere a un delantero de peso en su equipo, pero que lleva tres años retirado.

Tras la lesión del juvenil Lautaro Chávez, la leyenda argentina piensa en Pablo Daniel Osvaldo, exjugador del Espanyol y la Roma, entre otros, y que lleva retirado tres años tras jugar su última etapa en Boca Juniors.

Aducen medios argentinos que Osvaldo es el hombre deseado por Maradona para cubrir esa vacante en la plantilla. Desde que colgara las botas y con 33 años, Osvaldo se ha dedicado al mundo de la música con su grupo ‘Barrio Viejo’ y apenas ha disputado algunos partidos de exhibición.



“Espero que no me llamen, porque a Diego no le podés decir que no y me va a poner en un aprieto. Si me llama, después veremos, pero por ahora el 21 de septiembre toca Barrio Viejo, es lo único que sé”, sentenció Osvaldo, en declaraciones recogidas en el diario ‘Olé’, tras conocer la posibilidad de jugar a las órdenes de Maradona.

Pablo Daniel Osvaldo tiene tres años retirado y podría regresar al fútbol.

Pablo Daniel Osvaldo aún puede ser inscrito en la Liga

La AFA le ha dado permiso a Gimnasia para poder incorporar a un jugador antes de este miércoles, por lo que ambas partes deben llegar a un acuerdo en las próximas horas para acabar de cerrar el retorno al fútbol de Pablo Daniel Osvaldo.