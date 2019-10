Theo Hernández de su etapa en Real Madrid: "Recibí muchos insultos y críticas"

Theo Hernández fue uno de esos últimos grandes fichajes errados en la etapa de Florentino Pérez en el Real Madrid.

El joven lateral izquierdo, quien era propiedad del Atlético de Madrid pero llegó después de una fantástica temporada con el Alavés, pasó de noche por el Bernabéu.

En una entrevista con La Gazzetta Dello Sport, el futbolista ha confesado lo que muchos sabían; no la pasó nada bien en el Real Madrid.

Lo más destacado que Theo dijo en entrevista:

Maldini le convenció de fichar: "Es un honor. Paolo hizo historia en el fútbol, no sólo en Milán, y conmigo fue muy convincente. No me llevó mucho tiempo decidir aceptar la oferta".