Video: Llegada de Maradona fumando un puro en su arribo a Rosario

El entrenador y exfutbolista, Diego Maradona sorprendió con su llegada al coloso de la previa ante Newell´s con una imagen peculiar que le está dando la vuelta a todos los portales deportivos.

En su presencia, Maradona lució muy cómodo cuando apareció con un fumando un habano sobre el túnel camino al césped del estadio.

Minutos más tarde engalanó a todo el público presente con su presencia y palabras.

Te puede interesar: Así marcha la tabla de posiciones de la Liga de España

“Estuve hablando con la gente de Newell's, algún día nos veremos. Yo no hablo por hablar. No quiero poner calientes a los de en frente. Yo soy leproso y a mí no me compra nadie. Gracias por venir, gracias por el recibimiento, gracias por esto. Gracias por este amor. Mañana cumplo años y lo voy a compartir con ustedes. A todos ustedes los voy a tener grabado en mi memoria. Y a lo mejor algún día vuelvo a esta cancha", expresó Maradona.

Actualmente Diego dirige a Gimnasia y Esgrima La Plata marcha en los últimos lugares de la tabla de posiciones.