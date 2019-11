Lopetegui: "Lo que fue, fue. Me da pereza analizar qué pasó en el Real Madrid"

A Julen Lopetegui no le fue tan bien como se esperaba en el cargo de entrenador del Real Madrid, apenas duró algunos meses y se fue por la puerta de atrás debido a los malos resultados.

Desde entonces no volvió a hablar del lo qué pasó durante su etapa en el conjunto blanco, hasta que le dio una entrevista a diario Marca.



El entrenador se encuentra disfrutando de un bueno momento con el Sevilla y lo tiene peleando arriba en la tabla de posiciones de LaLiga.



"He disfrutado mucho en todos los momentos, al menos lo intento aunque no siempre lo consigo. Ahora estoy feliz y mi familia también. Estoy en un club con una estructura enorme, es grande, pero tremendamente ágil, con la ayuda permanente de Monchi (director deportivo), y tenemos mucha ilusión. Aún queda todo por hacer", comenzó diciendo.



Esos factores positivos no se mostraron durante su etapa en el Real Madrid a lo que Julen respondió: "No quiero entrar a valorar eso, porque no hay por qué comparar. Lo que fue, fue. No siempre hay un recuerdo positivo, pero en todas las experiencias se crece y se toma nota. Al fin y al cabo, en el fútbol lo que has hecho no te garantiza nada. Solo cuenta lo que vas a hacer. Los periodistas tenéis que hablar de otras cosas, pero nosotros nos centramos en el partido a partido. Al final todas las experiencias pueden ser buenas".

Sobre si le faltó un poquito de suerte y tiempo para convertir al conjunto blanco en ganador: "Me da pereza analizar qué paso, son situaciones normales, uno está expuesto a eso en el mundo del fútbol con tanta prisa y exigencia. Puede pasar que dos o tres resultados malos te lleven por delante, pero hay que tomarlo con naturalidad".

¿Cómo se tomó si despido?

"No creo que se haya sido duro conmigo, uno es consciente de lo que ha hecho y no es sano estar pendiente de lo que se dice. No pensé que me fuese a costar más volver a trabajar en España, pude tener ofertas. Me dediqué a vivir y a prepararme, como todos los entrenadores. La energía no la perdí".



Lopetegui está viviendo otra vez una etapa buena tras dejar a la selección española, donde estaba consiguiendo resultados positivos antes de su sorpresiva marcha al Real Madrid.