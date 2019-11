Suárez elige a los tres delanteros que ficharía para el Barcelona

El delantero uruguayo Luis Suárez concedió una entrevista para Onefootball en la que reveló a los tres delanteros que le gustaría como su reemplazo en el Barcelona. Además explicó que Luis Enrique es uno de los técnicos que más lo ha dejado marcado.

Griezmann

''Obviamente que para cualquier jugador cuando viene al Barcelona es difícil la adaptación. A medida que pasan los partidos te vas sintiendo mejor. También hay que entender que está jugando en una posición que no era la de él, está haciendo un esfuerzo por adaptarse a lo que le pide el entrenador. A mí también me tocó, y a Philippe (Coutinho), a Neymar, a Ousmane (Dembélé)… a todos nos cuesta en los primeros meses''.

Fichajes para el Barcelona

''Hay muchos jóvenes muy buenos que están saliendo. Yo personalmente tengo ciertos delanteros a los que miro porque me gusta ver su fútbol, ya sean jóvenes o mayores. Uno es Abraham, el “9” del Chelsea. Me parece un delantero muy bueno, con muy buena finalización, y que se mueve muy bien a pesar de lo joven que es. Otro que me encanta es Maxi Gómez. A parte de ser uruguayo es un jugador que tiene muchísimas características de las que puede buscar cualquier club en un delantero centro y después, obviamente, hay más jugadores como Lautaro Martínez que también está demostrando un grandísimo nivel''.

Su retiro

''El difícil pensar en un futuro a tantos años vista. Si hoy en día me preguntas yo te digo que sí, que quiero disputar el Mundial de Qatar y que voy a llegar porque soy muy ambicioso y un luchador. Por eso te diría que sí, pero de acá a dos o tres años uno no sabe qué puede pasar aunque mi deseo está en llegar hasta Qatar''.

¿Será entrenador?

''Es difícil. El ser entrenador conlleva muchísimo más trabajo de lo que parece, cosas que la gente no ve. Hoy en día te diría que no, capaz que en 15 o 20 años me ves dirigiendo aunque dije que no iba a dirigir, por eso no cierro la puerta, pero tampoco es algo que me ilusione''.

Rodger, Luis Enrique o Valverde

''Los tres son diferentes. Diferentes filosofías, diferentes formas de ser. Pero creo que uno de los que más me ha marcado ha sido Luis Enrique''.