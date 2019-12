Messi: "Preferiría ganar una Champions o Copa América en vez del Balón de Oro”

Leo Messi ganó su sexto Balón de Oro, pero en medio de la felicidad de convertirse en el más ganador del trofeo en la historia del fútbol, lamenta algo que siempre ha intentado y no ha podido; ganar un título con su país.

El argentino explicó que prefería cambiar el Balón de Oro que ganó en París por un título de Champions League o una Copa América; trofeos que perdió en este 2019. Con el Barcelona fueron goleados por el Liverpool en semifinales y con la albiceleste fue echado de la Copa América por Brasil.

“Como lo dije y no lo repito, los premios individuales no son el objetivo. Lo dije recién, me hubiese gustado ganar una Champions League más o una Copa América en vez de premios individuales o Balón de Oro como este”, dijo Messi a los periodistas en París, Francia.

Leo Messi celebrando la conquista del Balón de Oro pero preferiría ganar la Copa América con Argentina.

El argentino dejó claro que los títulos colectivos son importantes, aunque deja claro que siempre compite con los mejores y eso es lo que se le valora al argentino que en el Barcelona siempre hace partidos memorables y nos regala goles de otro planeta.

“Obviamente no dejan de ser reconocimientos muy lindo por lo que significa, por los jugadores que tengo al lado que competimos por ganarlo”, explicó Messi a los medios de comunicación.

Con Argentina está de regreso en la Selección Nacional y el próximo año tendrá otra cita en la Copa América que se disputará en su país y Colombia; un torneo que lo puede conquistar con la buena generación de compañeros que tiene el combinado de su país.