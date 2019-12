"Desde hace meses Cristiano Ronaldo se arrastra por el campo"

Cristiano Ronaldo no vive su mejor momento en la Juventus de Turín. El portugués ha bajado su nivel y su producción de goles, además, hace unos días, Lionel Messi ganó su sexto Balón de Oro.

En la actual temporada solo lleva seis anotaciones en la Serie A, y en las últimas horas recibió una dura crítica del exjugador de la 'Vecchia Signora', Nicola Amoruso.

Nicola Amoruso jugó en dos etapas para la Juventus y ganó seis títulos vestido de bianconero.



Este italiano jugó para la Juventus durante dos etapas, entre 1996 y 1999 y la campaña 2001-2002. Amoruso, de 45 años, envió un duro dardo a CR7 en una entrevista con Sky Sports.



"Desde hace unos meses, Ronaldo se arrastra por el campo. Debería tener la humildad de entender que, a cierta edad, es más importante descansar que jugar. Es una situación difícil de gestionar, pero creo que aún puede marcar diferencias", aseguró.

Cristiano ha disputado esta temporada 16 encuentros oficiales entre liga y Champions League, en esos partidos solo tiene anotados siete goles y un asistencia.

MÁS CRÍTICAS

Cifras que lo tienen muy por debajo de su nivel y con exjugadores y entrenadores de la Juventus criticándole, no solo Amoruso lo ha hecho, también lo hizo Fabio Capello.



La dura critica del técnico vino luego de un problema entre Ronaldo y Sarri: "Que no se haya sentado en el banquillo y que le haya dicho palabrotas a Sarri no deja una buena imagen de Cristiano. Hay que ser campeón también en estos momentos. La verdad es que Ronaldo lleva tres años sin regatear a nadie, yo lo recuerdo cuando lo hacía y ahora lo hacen Dybala y Douglas Costa".