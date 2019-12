Karim Benzema podría volver finalmente a la selección de Francia: "Es seleccionable"

Las ganas mostradas por Kylian Mbappé de disputar los Juegos Olímpicos de 2020 con la selección francesa "encantaron" al presidente de la Federación (FFF), Noël Le Graët, que explicó a la AFP que contaba con "ir a ver" al PSG para "analizar" esta opción.

Preguntado sobre la coincidencia de la Eurocopa-2020 (12 junio-12 julio) y el torneo olímpico en Japón (23 julio-8 agosto) en el próximo verano boreal, el presidente del fútbol francés apuntó que Sylvain Ripoll, seleccionador del equipo olímpico de fútbol, no iba a "tomar jugadores que disputen la Eurocopa".

Ver: La espectacular mansión que se acaba de comprar Modric por 12 millones en Madrid

Antes de rectificar, con una sonrisa: "No, no he dicho eso al 100%... Quizás puede tener uno".

Campeón del mundo en 2018 con los 'Bleus', Kylian Mbappé (20 años) sugirió que podría participar en el torneo olímpico de fútbol, competición abierta a los jugadores menores de 24 años (más tres excepciones de más edad), justo antes de la Eurocopa que se celebra en doce ciudades europeas.

"Kylian manifestó sus ganas de disputar esta competición. Cuando lo dijo, me pareció muy bien (...) Estamos encantados, puede haber reticentes, pero no entre nosotros", explicó Le Graët en una entrevista con la AFP. "Ahora, vamos a ver. No basta con decir 'Tengo ganas de ir', habrá consecuencias para el PSG. Habrá que volver a hablarlo, porque lo lanzó así, sin más. A Didier (Deschamps) le da igual, porque habrá jugado (la Euro) antes".

Además: Cristiano Ronaldo y Messi, lo que cobran por subir una foto en Instagram

¿Espera el presidente una llamada del entrenador parisino, el alemán Thomas Tuchel, o del director deportivo, el brasileño Leonardo? "Voy a ir a verles", contestó. "Para tener ya la confirmación de que Mbappé sigue interesado o si se trataba de palabras al aire. Voy a hablar con Leonardo".

EL CASO DE BENZEMA

Sobre una convocatoria del delantero Karim Benzema, descartado por Deschamps desde que comenzó el caso del supuesto chantaje con un 'sextape' a su excompañero Mathieu Valbuena, Le Graët afirmó que el jugador del Real Madrid puede ser seleccionado para regresar a la selección, eso sí, no a la mayor, sino a la Olímpica.

"Es seleccionable, no está suspendido por la Federación", dijo el presidente de la Federación Francesa de Fútbol.



Benzema fue separado de la selección de Francia por un supuesto caso de chantaje a su compañero Valbuena.

Luego de eso, Le Graët soltó lo siguiente: "Parece improbable de todas formas. Veo mal que Sylvain Ripoll entre en contradicciones con Didier".

Hay que recordar que es Deschamp quien no cuenta para nada con la gran estrella del Real Madrid, que vive un tremendo momento.

COMO REFUERZO

Por tanto, en teoría Benzema podría ser uno de los tres jugadores mayores de 23 años convocados por Ripoll para la cita olímpica del próximo verano.

El delantero madridista lleva ausente de las convocatorias de la selección absoluta desde que fue apartado el 11 de diciembre de 2015 por su presunta implicación en el chantaje a su ex compañero Mathieu Valbuena.