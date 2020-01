Ibrahimovic lanza un desafío a la afición del Milan: ''En caso contrario no jugaré''

Un muy ilusionado AC Milan enfrenta este lunes por la jornada 18 de la Serie A a la Sampdoria, en un partido que genera mucha expectación por el posible debut de Zlatan Ibrahimovic.

Y es que el sueco también le ha puesto picante al asunto previo al esperado encuentro y lanzó un desafío a toda la afición rossonera. El sueco pide que el San Siro pueda estar a reventar.

En declaraciones que recoge Corriere della Sera, el atacante de 38 años espera que los seguidores del Milan puedan responder o simplemente no jugará.

''¿Cuántos espectadores se esperan en San Siro?'', fue consultado Ibra y su respuesta fue: ''¿60,000? Pues yo espero que como mínimo puedan asistir 70,000, en caso contrario no jugaré''.

Respuesta del técnico del Milan

Tras las polémicas declaraciones del delantero, Stefano Pioli, entrenador del club lombardo, ha querido bajar un poco la euforia en torno a Zlatan.

''No es el salvador del país y no resolverá todo los problemas. Claro es una ventaja tenerlo, pero no va a ganar los partidos él solo. Tenemos que hacer más'', señaló.