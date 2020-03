Jugador de la Bundesliga 2 de Alemania, infectado por el coronavirus

Se confirma el segundo caso de futbolista contagiado por la epidemia del coronavirus, virus que China propagó hace dos meses.

El Hannover 96 de la Bundesliga 2 de Alemania informó por medio de su sitio oficial que Timo Hübers, defensor central de 23 años, que los exámenes practicados por coronavirus fueron positivos.

“Descubrió que una persona que había estado con él en el evento había dado positivo y se recluyó automáticamente", explicaron.



Si bien se habían encendido algunas alarmas alrededor de algunos futbolistas profesionales, todavía no se habían conocido casos de jugador afectados por el coronavirus.

Timo Hübers, del Hannover 96 de Alemania, es el primero que oficialmente dio positivo en los test para detectar esta enfermedad y con una particularidad: no había mostrado síntomas previos.



“Se supone que Hübers se infectó en un evento en Hildesheim el sábado por la noche. Dado que el jugador de 23 años no ha tenido contacto con sus compañeros de equipo desde la infección, que puede localizarse con precisión, no se puede suponer que sus compañeros se hayan infectado con él. Sin embargo, se actúa de manera responsable: todo el equipo profesional, el equipo de entrenamiento y el personal son examinados para detectar el virus como medida de precaución”, anunciaron desde la institución.



El defensor surgido de las categorías juveniles del Hannover se puso en cuarentena doméstica automáticamente cuando tomó conocimiento que un infectado con coronavirus había estado en el mismo evento que él.