Thuram confiesa quién fue el delantero que más lo hizo sufrir: ''A veces tengo pesadillas con él''

Luego de que revelaran que Lilian Thuram fue el defensor que más complicó al goleador Gabriel Omar Batistuta, fue el turno para el francés de contar quién fue el delantero que más lo hizo sufrir, pero ese no fue el argentino.

Thuram: ''Hay gente que cree que la raza negra no es capaz de entrenar''.

En una entrevista para Líbero, el histórico exjugador y campeón del mundo en 1998, confesó que el español Pedro Munitis fue el atacante que más daño le hizo y asegura que aún mantiene recuerdos de él.

''Yo no tengo mucha memoria para los nombres, ni de la gente, ni de los estadios. Pero de Munitis me acuerdo muy, muy bien. Es el jugador que me ha puesto más en problemas sobre el terreno de juego'', desveló Thuram.

El exdefensor del Mónaco, Juventus, Parma y Barcelona, rememora el duelo que tuvo con Munitis en un España-Francia de la Eurocopa del 2000.

Thuram, entre los futbolistas que han jugado para el Barcelona y Juventus

''Fue increíble. Yo pensaba: '¿Pero qué es este jugador?'. En el descanso, entro en el vestuario y pensaba que no era posible. Tenía a mi compañero Christian Karembeu que me decía: 'No, no ha pasado ni una sola vez'. Lo hizo para tranquilizarme'', cuenta el galo.

Pesadillas y la foto

Asimismo, Thuram confiesa que sintió una ''gran tranquilidad'' cuando el técnico de 'La Roja', en ese entonces José Antonio Camacho, decidió retirar al delantero del terreno de juego.

''Recuerdo muy bien el alivio cuando el entrenador lo retiró. No sé por qué, pero eso me alivió muchísimo. A veces tengo pesadillas con Munitis'', admite el francés.

Por último, Thuram reconoce que aún tiene guardada una foto del peor rival al que enfrentó y además lo elogia por su humildad.

''En mi despacho no tengo muchas fotos de fútbol, pero tengo la foto de Munitis. Tiene mucha personalidad y humildad, y eso es lo que hay que cultivar'', cerró.