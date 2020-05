Maxi López no olvida lo que Ronaldinho hizo por él cuando llegó al Barcelona

Maxi López, a pesar de ser considerado uno de los peores fichajes del FC Barcelona de la era del 2000, se llevó gratos recuerdos de su paso por el cuadro español durante las temporadas 2004 y 2006.

El argentino, que a sus 36 años sigue jugando con el Crotone de Italia, recordó su etapa azulgrana en una charla por videoconferencia con el programa '90 minutos de Fútbol' de Fox Sports.

En la plática, Maxi López rememoró todo lo que Ronaldinho hizo por él para que se integrara al grupo una vez llegado a las instalaciones del equipo catalán.

RONALDINHO LE AYUDÓ A ADAPTARSE AL BARCA

“Llegué al Barcelona en mi primera experiencia en Europa a un plantel con muchísimos jugadores importantes y me sentaron al lado de Ronaldinho”, comenzó diciendo Maxi López, recordado por su riña con Mauro Icardi tras este "robarle" a su mujer, Wanda Nara.

"Me ayudó adentro y afuera de la cancha. Venía a casa y me pateaba la puerta porque en los primeros meses me costaba integrarme, entrar en la dinámica de todo, y me venía a buscar, me llevaba a comer... Me llevaba de acá para allá", explicaba.



Y detalló que “Ronaldinho siempre fue así, lo hizo conmigo, con Messi, siempre con una alegría increíble. Con él seguimos en contacto, con Rafa Márquez, Giuly, Thiago Motta, Belletti... Armamos un grupo bueno de verdad, más allá de lo que logramos en la cancha”, finalizó contando.