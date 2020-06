Serie A: Presidente del Brescia revela el ofertón del Barcelona por el fichaje de Tonali

Massimo Cellino, presidente del Brescia, confesó en las últimas horas que el Barcelona le ofreció 65 millones de euros y dos jugadores por el mediomcapista Sandro Tonali, considerado como el nuevo Pirlo.

El máximo dirigente del equipo italiano aseguró que el ofrecimiento llegó antes de que se declarara la emergencia sanitaria por coronavirus. Sin embargo, la directiva decidió rechazar la propuesta.

''De ciertos jugadores me enamoro y no quiero venderlos. Entiendo que Tonali tiene metas personales importantes, una familia que le sigue, en particular su madre. Antes del COVID-19 el Barcelona llegó a 65 millones y dos jugadores muy interesantes valorados en 7,5 millones por cabeza, uno de ellos un lateral. Creo que los dirigentes catalanes recibieron una respuesta que no les gustó y no fue del jugador'', explicó Cellino en una entrevista al Corriere della Sera.

La oferta azulgrana no fue suficiente para que el Brescia se desprendiera de una de sus máximas figuras, pero todo parece indicar que el futbolista ya tendría acordado su próximo destino.

El Inter de Milán

Según la misma fuente, el futuro de Tonali estaría en el Inter de Milán, ya que le habrían puesto sobre la mesa un contrato por cuatro temporadas y 2,5 millones de euros por curso.

''Nasser (presidente del PSG) lo quería en París, me ha escrito hoy, pero él a Francia no quiere ir. Inter y Juventus son los destinos que prefiere. De Laurentiis (presidente del Napoli) me ha ofrecido 40 millones, la Fiorentina está dispuesta a todo, pero su destino está bastante marcado'', afirmó el mandatario del Brescia.