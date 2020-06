Arturo Vidal lanza un guiño a Boca Juniors en una foto y los hinchas se ilusionan

Arturo Vidal es uno de los futbolistas que apuntan a ser baja en el FC Barcelona de cara a la próxima temporada.

Desde hace ya algunos meses, el nombre de Vidal suena en varios clubes de Europa e incluso de Sudamérica.

Boca Juniors es uno de los posibles destinos de Arturo Vidal, al menos así lo han dado a conocer algunos de los compañeros de la estrella del Barcelona en la selección de Chile.

"A Arturo Vidal le encanta Boca. Da igual, si juegan conmigo o sin. Es el equipo que sigue de Argentina", confesó Gary Medel hace unos días en el programa Closs Continental.

La llegada de Vidal a La Bombonera sería un bombazo en Argentino, pues se trata de un futbolista top.

EL GUIÑO DEL REY ARTURO

Con estas declaraciones queda claro que Arturo Vidal es seguidor de Boca Juniors, así como muchos futbolistas, pero lo ha terminado de confirmar con un guiño que lanzó en redes sociales.

Fue así que en la página @Bocajrs12ok, una de las tantas cuentas no oficiales que tiene el Xeneize en Instagram, fue más lejos y subió una foto editada del volante con la casaca azul y oro puesta.



Arturo Vidal le dio "me gusta" a su foto donde aparece con la camisa de Boca Juniors.

Arturo Vidal miró la imagen en las redes sociales y no dudó en darle "me gusta" a la publicación.

Además: Fred, el brasileño que viaja en bicicleta para ir a firmar contrato con su nuevo club

La semana pasada, desde el entorno del club reconocieron el fuerte interés de Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo y encargado de la secretaría de fútbol de la institución, por Mauricio Isla, lateral de la Roja. A este se le sumaron los testimonios de Medel sobre su posible retorno. Y ahora aparece Vidal en el horizonte como un sueño difícil pero no imposible para los seguidores boquenses.

AMENAZA CON IRSE

El pasado mes de noviembre, Arturo Vidal reveló que planea dejar al Barcelona por falta de minutos.

"Me gustaría estar aquí siempre, pero he de ser objetivo y vivir el día a día. Si en diciembre o cuando acabe la temporada no siento que soy importante aquí tendré que buscar una solución y ampliar horizontes para ser importante", comentó Arturo Vidal en esta entrevista exclusiva a TV3.