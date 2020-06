“Mourinho tuvo algo de culpa en las Champions que ganó el Real Madrid”

Aitor Karanka fue el asistente técnico de Jose Mourinho cuando este dirigió al Real Madrid. El español siempre ha sido un defensor del portugués, y esta vez, en entrevista para ESPN no fue la excepción.

El tiempo que Karanka estuvo con Mourinho siempre fue de polémica pero él lo defendió a capa y espada. Sin embargo, y pese a la controversia, para Karanka fue una época positiva que incluso, según su versión, explica en parte las Champions que se consiguieron después.



“Los años siguientes a nosotros se ganaron Champions y creo que algo de culpa pudieron tener José y los jugadores que estuvieron antes, alguna semillita se dejó. Se venía de muchos años sin pasar de los octavos en la Champions y el primer año ya llegamos a las semifinales. La expulsión de Pepe ante el Barça te condiciona mucho en el Bernabéu, pero tampoco era ninguna excusa, el Barcelona estaba fuerte con Pep entrenando allí desde hace muchos años”, explicó el ex jugador.





Aitor Karanka hizo buena cuenta de su relación con José Mourinho que, además, empezó por sorpresa.

“Yo trabajaba en la RFEF con Fernando Hierro que estaba de seleccionador en la Sub-16 y que es el que me comenta que Jorge Valdano le ha llamado, que José Mourinho me quería de asistente. En principio me lo tomé como una broma. No habíamos coincidido nunca y congeniamos de maravilla desde el primer momento”, destacó el madridista.