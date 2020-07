La Gazzetta: El sueldo astronómico que le ofrece el Inter de Milán a Messi para cerrar su fichaje

Y cuando parecía que el tema estaba cerrado, Messi vuelve a ser noticia en Italia donde no deja de ser vinculado con el Inter de Milán.

Según ha publicado hoy La Gazzeta dello Sport, el conjunto italiano ya tiene un plan para buscar cerrar el fichaje de Messi, pero sin duda es algo que parece una utopía.

Messi termina su contrato en 2021 con el Barcelona y podría llegar como agente libre, por lo que el Inter no gastaría dinero en el traspaso. Ahora bien, el plan de la directiva es que ofrecerle a Leo un sueldo astronómico.

Según información de La Gazzetta, son 260 millones de euros en salario los que prepara el Inter de Milán para intentar convencer a Leo de salir del Barcelona.

Es decir, Messi cobraría 65 millones de euros por temporada en la Serie A, ya que el plan del club de Milán es ofrecerle un contrato por cuatro años.

Siempre según el rotativo italiano, Messi superaría el sueldo de Cristiano Ronaldo con la Juventus, que cobra 58 millones de euros al año.

LO QUE DIJO CONTE

Pese a esta información que confirma La Gazzeta dello Sport sobre Messi, hay que mencionar que Antonio Conte, entrenador del Inter de Milán, no ha tenido problemas en desmentir la noticia hasta en dos oportunidades.

“¿Preferiría Messi o cuatro jugadores de 50 millones? Ambas soluciones son imposibles, es más fácil mover el Duomo que llevar a Messi a Milán”, dijo ayer Antonio Conte, tras la victoria de su equipo por 2-0 ante el Napoli.

El pasado fin de semana, también lanzó otra frase para dejar claro que es imposible que Messi fiche por el Inter de Milán.



En Italia miran a Messi vistiendo los colores del Inter de Milán en 2021.

"Estamos hablando de fútbol fantasía, situaciones que en este momento no pueden vincularse con el Inter", dijo en rueda de prensa.

"No creo que no haya un loco en el mundo que no quiera a Messi. Pero ese tipo de situación esta realmente muy, muy, muy lejos del Inter", añadió.