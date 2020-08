Revelan más detalles de la reunión de Messi con Koeman: ''Le dijo todo lo que pasa en el Barcelona, está muy enojado''

Luego de que la RAC 1 filtrara que Messi le dijo al técnico Ronald Koeman que se veía más afuera que dentro del Barcelona, se revelaron más detalles de esa reunión, que tiene en vilo la continuidad del capitán en el equipo azulgrana.

El encargado de brindar más información fue el exmediocampista del América, el argentino Daniel Montenegro, quien comparte una excelente relación con el padre de Messi.

En un diálogo con TyC Sports, el 'Rolfi' aseguró que Leo ''está muy molesto'' e insatisfecho por todo lo que está sucediendo alrededor del conjunto catalán.

''Para mí lo puso a Koeman al día de todo lo que pasa en Barcelona. Está muy enojado, insatisfecho, eso fue lo que me dijo el papá'', cuenta el exjugador.

''Está muy insatisfecho y le dijo que quiere un cambio. Le aclaró el panorama. No dejó que el vocero sea otro. Evitó que la gente que hizo mal en este tiempo le hable o le diga todo como creen que es. No dejó que intervenga el presidente'', añadió Montenegro, sobre la charla entre Messi y Koeman.

La relación de Setién

El exfutbolista del América también se refirió sobre la relación de Quique Setién con los jugadores, la cual no resultó tan buena a pesar de las apariciencias que mostraba el cántabro con su personalidad callada.

''Por ahí ves que Suárez estaba lesionado y lo hicieron jugar igual. Hay cosas que no sabemos. Cuando acá decíamos pobre técnico (por Setién), por ahí no era tan pobre. Decíamos 'le caen todos al técnico, ni habla' y no sé si en el día a día no hablaba. Parecía más el ayudante de campo que el técnico el problema'', sentenció el 'Rolfi' Montenegro.