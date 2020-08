Messi haciendo un Figo: Así responde ante una posible llegada del argentino al Real Madrid

El portugués Luis Figo, que fue uno de los invitados en un acto organizado por el Banco Santander junto a su compatriota Rui Costa y su excompañero Ronaldo, habló de la crisis que vive el Barcelona con la supuesta salida de Messi y dijo que sería imposible que el argentino llegara al Real Madrid, todo lo contrario a su situación en el 2000.

"No siento nada especial. Los que están en la final son los equipos que más han demostrado la calidad, superando dificultades y adversarios, a veces con contundencia. Los responsables tendrán que sacar sus conclusiones en el Barcelona, lo que tienen que hacer en relación al pasado".

Que Messi 'haga un Figo'

"Este año será imposible que algún club pueda desembolsar la cláusula de rescisión de Messi. El mercado está muy parado. Veo muy difícil o imposible que algún equipo pueda pagar el contrato de Messi. Veo casi imposible que por esta coyuntura pase algo como lo mío hace 20 años (cuando dejó el Barcelona por el Real Madrid)".

Sensación Champions

"Naces y creces viendo la Copa de Europa, después llamada Champions. Sueñas con poder llegar algún día a la final de la mejor competición de clubes del mundo. Es la competición que te da más prestigio en el mundo y te permite ganar la Supercopa y el Mundial de Clubes. Creo que también es la más vista en el mundo. Es la más difícil y el objetivo de todo profesional".

Ambiente en el PSG

"Son conscientes de que pueden hacer historia y, después de verse fuera con el Atalanta, se han unido mucho más. Saben que pueden hacer historia porque el PSG nunca ha ganado la Champions, y lo ven cerca. Será una final auténtica de Champions por la calidad de los equipos, el talento individual… Puede pasar de todo".

Final de la Europa League

"Ha sido triste porque antes había estado con toda la gente del Inter y sabía lo importante que era, volviendo después de diez años a una final… El fútbol es así. Seguro que tendrá más oportunidades en un futuro próximo, eso espero. Que haya estado en la final es buena señal, después de varios años de malos resultados. El Sevilla es duro, con mucha experiencia en la competición".

Concluir las ligas

"En un año atípico como el que estamos viviendo era muy importante terminar la competición, las domésticas también, para todos los que están en esta industria. Lo que hemos vivido estas últimas semanas demuestra, al margen de que no se haya podido jugar con público, que los equipos no pueden cometer tantos errores porque si los haces estás fuera de los cuartos, las semis y la final. No puedes especular tanto con el resultado. Eso hace que los partidos se abran un poco más y se puedan decidir desde el principio".

Su mala relación con Luxemburgo

"En su vida cada uno es responsable de sus palabras y sus hechos, personal y profesionalmente. Fue mi mayor desilusión".