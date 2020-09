El fuerte castigo que impondría el Barcelona a Messi si no regresa a los entrenamientos

Lionel Messi sigue firme en su decisión de no volver a vestir de azulgrana y este lunes no se presentó al primer entrenamiento realizado bajo las órdenes de Ronald Koeman, lo que confirmaría que su adiós es inminente.

El motivo principal por el que Messi quiere irse del Barcelona

Sin embargo, el Barcelona sí continúa creyendo que el argentino todavía pertenece al club y según el convenio colectivo de la Liga-AFE, el jugador ha incurrido en una falta grave.

El documento, en su artículo 5 del Anexo V, relativo al régimen disciplinario, establece que se considera falta grave ''la primera y segunda falta consistente en el abandono del trabajo, sin causa justificada, no tratándose de un partido''. A partir de la tercera ausencia, entrará en la categoría de 'muy grave'.

Messi no se presentó ayer a las pruebas PCR programadas por la institución y de mantener su negativa y no acudir este martes a los entrenamientos, podría ser suspendido de empleo y sueldo, según lo estipulado en el convenio en relación a las sanciones. A Leo podrían restarle entre 11 y 30 días o imponerle una multa de hasta el 25 por ciento de su salario mensual.

Sin sancionar a Messi

Por otro lado, el Barcelona todavía no se ha planteado en sancionar a su estrella, ya que creen que lo mejor es ir con cautela para no incendiar más la hoguera. La cúpula azulgrana sabe que deben tomar medidas, pero no se precipitarán y confían en reconducir la situación.

El técnico que Messi había pedido al Barcelona para reemplazar a Setién

Por su parte, Messi cree que no debería ser castigado porque ya no se considera parte del club, como lo envió claramente el pasado martes a través de un burofax. La Pulga es libre y por lo tanto no está obligado a presentar a las instalaciones del Barça.

Cabe señalar que en los próximos días Bartomeu se reunirá con el padre del delantero, Jorge Messi, para intentar acercar las posturas, aunque el futbolista insiste en lograr una salida amistosa.