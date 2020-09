Rakitic se despide del Barcelona: su mejor recuerdo, la salida de Messi y quiénes fueron sus dos mejores compañeros

Luego de disputar 310 partidos oficiales con la camiseta del Barcelona y levantar 13 títulos, el mediocampista Ivan Rakitic se despidió hoy de la que fue su casa durante seis años y se dirigió a los aficionados a través de una conferencia de prensa telemática desde el Camp Nou.

Agradecimiento

''Quiero agradecer que me dieron la oportunidad de despedirme de todos. He estado seis años aquí, ésta ha sido mi casa. Nos hemos sentido de forma espectacular. Me quedo con la parte humana que dejo aquí. Quiero dar las gracias a todos y espero que todos los culés hayan disfrutado y luchado conmigo. Hay momentos bonitos y otros menos, pero he dado todo de mí. Agradezco el trato de la afición, de la grada. Es bonito cuando corean tu nombre''.

Mejor recuerdo

''Es difícil seleccionar un momento. En seis años hay muchos momentos bonitos. Pero me quedo con el día de Berlín. También está el título en Japón, la Supercopa, cada Liga, la primera Copa... estoy muy contento y orgulloso de lo que he conseguido y he transmitido''.

El final con la derrota ante el Bayern Múnich

''No me quedo con eso. En seis temporadas pasan muchas cosas. No nos ha gustado lo que pasó contra el Bayern. Es un momento de reflexión, pero también de felicitar al otro equipo. Me da pena no haber estado en ese último partido. Siempre quiero jugar y eso da rabia, no poder intentar luchar para darle la vuelta. Pero hay muchos momentos bonitos y especiales''.

Regresa al Sevilla

''Quiero dar las gracias al presidente y al club por todo. Y también me llevo bien con el Sevilla. He pasado aquí años maravillosos. Las tres partes hemos conseguido lo mejor''.

Situación de Messi

''Cada jugador hace su análisis y toma sus decisiones. Yo he visto que es mi momento. Lo que hará él o otro no lo sé. Mi salida ha ido bien. No he pensado en lo de Messi, he pensado en mi situación. La primera opción para mí es siempre el Barça, pero cada uno tiene que tomar su decisión y tener sus ideas''.

Espina clavada

''No tengo una espina por irme, entiendo cómo funciona el fútbol. Estoy muy agradecido por el trato recibido. No hay ninguna mancha. Hay mucha felicidad, hay momentos muy bonitos y fuertes''.

Recordado

''Me gustaría que me recordaran como una persona humilde y alguien normal. He querido transmitir cercanía. No había mejor mañana que cuando tras el café que me tomaba en casa me iba a la Ciudad Deportiva a entrenar''.

Técnicos y compañeros

''Es difícil elegir un entrenador o compañero. Estoy muy agradecido on los tres. Luis Enrique hizo posible mi llegada, y he disfrutado también con Valverde y Setién. Estoy muy agradecido por cada momento vivido y lo que me han enseñado. Y los compañeros han sido los mejores, pero me quedo con Andrés Iniesta y Xavi. Convivir con ellos ha sido una maravilla, también fuera del campo''.

Celebrar un gol ante el Barcelona

''Mi respeto es máximo al Barça y no celebraría ningún gol. Lo llevo en el corazón. Estaré pendiente de todo lo que pase aquí''.

Koeman

''Más que un mensaje, he sentido que ha llegado mi momento. Y estoy ilusionado de dar el paso y volver al Sevilla. Ha sido un análisis muy profundo''.

Despedida

''Estoy orgulloso de estos años, gradecido y contento. He vivido muchos momentos especiales. No es fácil dejar esta gente, esta ciudad y este equipo. No sé si es el final de una era del Barcelona. Cada jugador se plantea si es su momento, y el mío es el de irme''.