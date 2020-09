Cambio radical en el futuro de Luis Suárez: La nueva conversación entre Koeman y el uruguayo

La semana pasada Ronald Koeman había dejado claro que Luis Suárez no estaba en sus planes de cara a la temporada 2020-21, pues el nuevo DT del Barcelona no lo convocó para su primer partido al frente del club.

El Barcelona jugó ante el Nàstic de Tarragona y Luis Suárez no fue convocado, tal como pasó también con Arturo Vidal y Rafinha.

A partir de ahí no se dejó de hablar del adiós definitivo de Luis Suárez, que está en la mira de la Juventus y también del Atlético de Madrid.

Ahora bien, un giro inesperado se ha dado en el futuro del charrúa y es que tuvo una nueva conversación con Ronald Koeman, el DT holandés del Barcelona.

Las últimas informaciones, que vienen del portal uruguayo 'Ovación digital', apuntan a que al parecer Koeman habría vuelto a hablar con Luis Suárez para comunicarle que, en caso de no salir, cuenta con él para la campaña 2020-21.

Muchos se van a preguntar a qué se debe dicho cambio radical de Koeman y hasta se ha llegado a decir que Messi ha metido presión para que Luis Suárez se quede.

DESCARTA A LA JUVENTUS

Hoy se informa que Luis Suárez no jugará en la Juventus de Turín, el equipo que ha mostrado más interés en su fichaje.

Según RAC1, la decisión la ha tomado Suárez debido a que no puede aconseguir la doble nacionalidad italiana antes del seis de octubre y no podría disputar la Champions League. Esto es el principal motivo de su no a la Juventus.

Ahora tocará esperar si la posibilidad de que Suárez vaya al Atlético de Madrid es real. Hay un fuerte rumor del interés rojiblanco, pero de momento nada es oficial.



Luis Suárez se sigue entrenando a tope pese a que su futuro aún es incierto.

Luis Suárez tiene tres semanas para definir su futuro y de no encontrar una salida, se terminará quedando en el Barcelona.