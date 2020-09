La convocatoria del Barcelona con novedades: Koeman invita a salir del club a otro futbolista

Ronald Koeman dio a conocer la lista de convocados para el partido de mañana contra el Celta de Vigo en Balaídos por la jornada 4 del fútbol español y presentó algunas novedades.

La primera de ellas es Martin Braithwaite. El delantero recibió el alta médica tras incorporarse esta semana a los entrenamientos del Barcelona, y el entrenador ha dejado muy en claro en rueda de presa que cuenta con el danés.

Otras de las novedades es el lateral Junior Firpo, que no podrá estar ante el Celta ya que sufre unas molestias en su pierna izquierda mientras que Rafinha no fue tomado en cuenta por decisión técnica.

Koeman aseguró que el mediocampista no entra en sus planes y que ''lo mejor es buscar una salida. Entiendo que no puedes irte cedido todas las temporadas, pero hay mucha competencia en el centro del campo. Que no vaya es una decisión mía''.

El jovencito Riqui Puig sigue siendo convocado a pesar de que el neerlandés le comunicó hace unas semanas que no tendría el protagonismo que desea, al igual que Carles Aleñá.

Por otro lado, Ter Stegen, Samuel Umtiti y Matheus Fernandes, así como Jean-Clair Todibo que no está entrenándose con el resto de sus compañeros, siguen recuperándose de sus respectivas lesiones.

Convocatoria del Barcelona

Neto, Iñaki Peña, Arnau Tenas, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba, Araujo, Ramos Mingo, Busquets, De Jong, Pjanic, Aleñá, Riqui Puig, Messi, Griezmann, Ansu Fati, Trincao, Coutinho, Dembélé, Pedri, Konrad de la Fuente y Braithwaite.